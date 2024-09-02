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التضليل تعطيل

9/2/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التضليل الإعلامي عبارة عن معلومات خاطئة أو كاذبة تدلى وتنشر وتبث بقصد أو بعمد بهدف التضليل والخداع وتشتيت العقل عن الحقائق، ومثال على ذلك ما نشاهده من التضليل الإعلامي الذي يمارسه العدو الصهيوني في حربه الظالمة والمدمرة على أهلنا في غزة والمدن الفلسطينية، وكذلك الهجمات المضللة في النشر المتعمد للمعلومات الخاطئة من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
الأمم المتحدة بدورها تحارب وتكافح التضليل الإعلامي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يشهد العالم حاليا أكبر حرب تضليل وتزييف للحقائق في العدوان الصهيوني على غزة، ونتيجة ذلك ما نراه من جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية ومجازر جماعية وسياسة تجويع متعمدة في ظل عجز النظام العالمي عن تحقيق العدالة والحق والسلام.
أبدع محمود درويش حين قال:
«ستنتهي الحرب ويتصافح القادة
وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد
وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب
وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل
لا اعلم من باع الوطن
ولكنني رأيت من دفع الثمن».
الإعلام الغربي يساند العدو الصهيوني في معركته الإعلامية ومتضامن ومتحيز لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.
«الإبادة مستمرة»، أيها العالم أوقفوا الحرب على غزة وأنقذوا الأطفال والنساء، وهذه دعوة إلى تحقيق السلام والأمان والرخاء للجميع حتى تنعم المنطقة بالحياة والاستقرار.
يا أهل غزة ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا فهل هنتم وهل هنا، أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟!
وقديما قيل «الظلم والقهر إن دام دمر، والعدل إن دام عمر».


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bnder22@


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