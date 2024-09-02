بعض الناس، وإن قلوا، تسيطر على تصرفاتهم ونفوسهم البذاءة، والموبقات، في أعماقهم غل وحقد وحسد، ولديهم بضاعة فاسدة من الكلام، يتمادى الواحد من هؤلاء في غيه، بعيدا عن رحاب المروءة والعدل والإنصاف، يميل إلى اجتراح الأكاذيب، وعنده ألوان كثيفة من البهتان، دون الإحساس بوخيم العواقب، لا يعتبر، ولا يتوقع أنه سوف يشرب من كأس السم ذاته، عنده تكلس شديد، ويمقت أن يتغير، أو يتبدل.ودائما ما يتسم هؤلاء بالبلادة، فيكون المرء بعيدا عن فهم العلاقات الإنسانية النبيلة ومتطلباتها الجميلة، يسعى بشكل حثيث نحو منعطفات من البغض والخبث والنفاق، ومدارات السواد، يهمس في أذن هذا، ويغمز لذاك، يهاجم الآخرين بروايات كاذبة، ويغرد خارج السرب.إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت، يجيد تسلق الأكتاف، واستغلال المواقف لصالحه، فليعلم صاحب الوجهين أن سقفه مهما علا فلا توجد ضمانة لديمومته، بل هو عرضة للاهتزاز والوقوع وافتضاح الأمر، لأن السعي المحموم بين الناس همزا ولمزا وكذبا ونفاقا، بمنزلة جبل الجليد لا بد أن ينهار سريعا ساعة أن تظهر عليه الشمس وتتجلى، طال الزمن عليه أم قصر، والعاقبة للصادقين المتقين، العفيفين النبلاء، الذين يحيون بسلام، ويرحلون بسلام.لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس معادن» أي: أصول مختلفة ما بين نفيس وخسيس، والمعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، وكل معدن يخرج منه ما في أصله، وكذا كل إنسان يظهر منه ما في أصله من شرف أو خسة.كما كان بصيرا بأحوال القلوب والأرواح التي تسكن بين جوانح الناس، فعلمنا من ذلك كله ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، لنحسن اختيار الناس والتعامل معهم، كل بحسب حاله.

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