تطوير صالات تنمية المجتمع

تؤدي صالات تنمية المجتمع في ضواحينا خدمة مجتمعية جميلة، حيث يقيم فيها الأهالي أفراحهم ومناسباتهم الجميلة وكلها صالات واسعة شاسعة تتسع لمئات الأشخاص مع كل تجهيزات الأفراح من كراسي وطاولات وبوفيهات.هذه الصالات الشاسعة الواسعة التي تتوسط ضواحينا وعلى بعد أمتار من منازلنا تستخدم في الفترة المسائية فقط من بعد صلاة العصر إلى التاسعة او العاشرة مساء بعدها تقفل أبوابها حتى عصر ثاني يوم. وهكذا تبقى الفترة الصباحية من 7 صباحا حتى 3 عصرا وهي مقفلة أبوابها، ما يعني عدم استخدام هذه الصالات العملاقة الشاسعة الواسعة طوال ساعات الصباح والنهار وهي 8 ساعات دون استخدام، وهذا الأمر برأيي خطأ يجب تداركه.من أجل ما تقدم وفي إطاره، نقترح إعطاءها لمستثمر رياضي يحولها إلى صالات تدريب رياضية بها كل أجهزة اللياقة والتدريب الرياضي مع عمل مسار دائري داخلها كممشى تتم ممارسة رياضة المشي عليه.الفئة المستهدفة التي ستستفيد من هذا النادي الرياضي المستحدث على بعد أمتار من بيوتنا وخاصة في فترة الصباح هي فئة المتقاعدين الذين أغلبهم يجد مشكلة أين يذهب أو ماذا يفعل في الصباح بعد تقاعده من العمل؟ حاليا ممارسة الرياضة تتطلب منك الذهاب إلى نواد رياضية بعيدة عن السكن وخارج الضواحي.الرياضة هي السبيل بعد الله إلى نوعية حياة أفضل وتخفف من أعراض وأحيانا تقضي على بعض الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، كما تساعد على مكافحة السمنة التي هي سبب كل أمراض العصر.بالإضافة إلى ذلك فالرياضة في الصباح تعمل على تغيير النفسية إلى الأفضل وتحسن مزاج الإنسان.لكن كيف تعالج معضلة ان هذه صالة أفراح تقام فيها الأعراس بعد العصر؟بسيطة، يتم اشتراط على المستثمر إخلاء الصالة كل يوم من الآلات الرياضية وتخزينها في مخزن بجانب الصالة أو حتى يحملها بشاحنة خاصة به إلى مخزن خاص به. نحن نتكلم عن 4 أو 5 آلات بالكثير، فالصالة ليست لاستخدام الآلات فقط، بل كذلك تجري بها تمارين وتدريبات رياضية جماعية لتحسين اللياقة.نقطة أخيرة: من غير المنطقي وغير المعقول اننا نعاني من السمنة وقلة الحركة وما يترتب عليهما من ضغط وسكري وأمور صحية سيئة أخرى بينما نحن محاطون بصالات شاسعة واسعة تصلح لأن تكون صالات رياضية نمارس فيها الرياضة لتحسين الصحة ومكافحة السمنة والأمراض المزمنة.

MENAFN02092024000130011022ID1108628652