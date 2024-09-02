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الخيرة فيما اختاره الله

9/2/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

«لا بد مما لا بد منه»، فهناك أمور لا بد منها شئنا ذلك أم أبينا، قد نكرهها لما بها من مشقة وعناء لنا ونتمنى لو لم تكن، ولكننا في النهاية نسلم لأمر الله، فالخيرة فيما اختاره الله لنا، مصداقا لقوله عز من قائل (كُتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون - البقرة: 216).
فما نحن إلا بشر وعبيد لخالقنا، لا دخل لنا في قضاء الله وقدره، فأمور حياتنا وما يحدث لنا تسير وفق مشيئة الله تعالى، فهو مدبر الكون وخالق الأسباب ورب الثواب والعقاب، فقد يجد المرء نفسه مرغما على اتخاذ قرار غير مقتنع به، فيتخذه وهو كالقابض على الجمرة، وربما يقبل بأمر لا يريده، أو تضعه مشيئة الله تعالى في مهنة لا يرغب فيها ولا يتمناها ولكنه عمل بها ليعيش، فلا بد مما لا بد منه، ولا مفر ولا مناص من أمر الله، هذا البد هو إرادة الله التي لا مناص ولا مفر منها، ولقد صدق القائل:
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها
ومن كتبت منيته بأرض
فليس يموت في أرض سواها
نعم هناك أمور تفرض علينا فنفعل ما لا نقبل، ولكن كما قال القائل: بعض الشر أهون من بعض، انظر حولك وتأمل واتعظ، فقد يسعى المرء جاهدا لينال ما يريد مع تيقنه بأن الأمر سهل وسيناله، ومع ذلك لم يتحقق له ذلك، فأنت شئت والله شاء ومشيئة الله هي الغالبة، فنفاذ مشيئة الله وراءها حكمة لا يعلمها إلا الله، يقول ابن كثير: «من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه». ودمتم سالمين.

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