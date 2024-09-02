الخيرة فيما اختاره الله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«لا بد مما لا بد منه»، فهناك أمور لا بد منها شئنا ذلك أم أبينا، قد نكرهها لما بها من مشقة وعناء لنا ونتمنى لو لم تكن، ولكننا في النهاية نسلم لأمر الله، فالخيرة فيما اختاره الله لنا، مصداقا لقوله عز من قائل (كُتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون - البقرة: 216).
فما نحن إلا بشر وعبيد لخالقنا، لا دخل
لنا في قضاء الله وقدره، فأمور حياتنا وما يحدث لنا تسير وفق مشيئة الله تعالى، فهو مدبر الكون وخالق الأسباب ورب الثواب والعقاب، فقد يجد المرء نفسه مرغما على اتخاذ قرار غير مقتنع به، فيتخذه وهو كالقابض على الجمرة، وربما يقبل بأمر لا يريده، أو تضعه مشيئة الله تعالى في مهنة لا يرغب فيها ولا يتمناها ولكنه عمل بها ليعيش، فلا بد مما لا بد منه، ولا مفر ولا مناص من أمر الله، هذا البد هو إرادة الله التي لا مناص ولا مفر منها، ولقد صدق القائل:
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها
ومن كتبت منيته بأرض
فليس يموت في أرض سواها
نعم هناك أمور تفرض علينا فنفعل ما لا نقبل، ولكن كما قال القائل: بعض الشر أهون من بعض، انظر حولك وتأمل واتعظ، فقد يسعى المرء جاهدا لينال ما يريد مع تيقنه بأن الأمر سهل وسيناله، ومع ذلك لم يتحقق له ذلك، فأنت شئت والله شاء ومشيئة الله هي الغالبة، فنفاذ مشيئة الله وراءها حكمة لا يعلمها إلا الله، يقول ابن كثير: «من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه». ودمتم سالمين.
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