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الوحدات يظفر بخدمات جاموس من الجزيرة

9/2/2024 11:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الوحدات تعاقده مع اللاعب عامر جاموس، قادما من نادي الجزيرة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وعلمت "الغد" أن الوحدات دفع 65 ألف دينار مقابل شراء عقد اللاعب الذي مثل الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الجزيرة.

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