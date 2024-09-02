الوحدات يظفر بخدمات جاموس من الجزيرة
التاريخ
9/2/2024 11:50:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي الوحدات تعاقده مع اللاعب عامر
جاموس، قادما من نادي الجزيرة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
وعلمت "الغد" أن الوحدات دفع 65 ألف
دينار مقابل شراء عقد اللاعب الذي مثل الفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة
من الجزيرة.
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