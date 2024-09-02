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الملك يحذر من تداعيات استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية

9/2/2024 11:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعاد جلالته في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.

وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وثمن جلالته استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.

وأكد جلالة الملك أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال علاقات الصداقة الأردنية اليابانية، إذ عبر جلالته عن فخره بمرور 70 عاما على العلاقات الثنائية، وعن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، خاصة في المجالات التنموية.

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