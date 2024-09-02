الملك يحذر من تداعيات استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعاد جلالته في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.
وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وثمن جلالته استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.
وأكد جلالة الملك أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتناول الاتصال علاقات الصداقة الأردنية اليابانية، إذ عبر جلالته عن فخره بمرور 70 عاما على العلاقات الثنائية، وعن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن، خاصة في المجالات التنموية.
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