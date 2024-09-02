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الإستراتيجيات يدعو للوقوف على خصائص المتعطلين عن العمل لفترة طويلة

9/2/2024 11:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني، ورقة بعنوان "بادرة أمل في سوق العمل الأردني"، ضمن سلسلة "بإيجاز"، سلط الضوء فيها على معدلات البطالة، وتحديدا معدلات المتعطلين عن العمل لعام أو أكثر.
وقال المنتدى في الورقة، رغم ارتفاع أعداد الأردنيين المتعطلين عن العمل بين العامين 2017 و2023، فإن عدد المتعطلين لفترة طويلة نسبة إلى العدد الإجمالي للمتعطلين انخفض من 63.4 % في العام 2017 إلى 48.1 % العام الماضي، مشيرا إلى أن الانخفاض عبر الزمن يُعد بادرة أمل في السوق الأردني.
وأوضح أن انخفاض أعداد المتعطلين لفترة طويلة كنسبة من إجمالي المتعطلين، يدل على تحسن في ديناميكية سوق العمل، في استيعاب المتعطلين خلال مدة أقصر.
وأوصى المنتدى، بضرورة الوقوف على خصائص الأردنيين المتعطلين لفترة طويلة، والأسباب الكامنة وراء ذلك، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز انخراطهم في سوق العمل بالسرعة الممكنة من خلال التدريب، والتأهيل، وإعادة التأهيل، وغيرها من سياسات العمل والتشغيل الفاعلة، التي بدورها ستنهض بقيمة رأس المال البشري.
وبين أن ازدياد مدة التعطل تؤدي إلى تراجع مستوى مهارات المتعطلين مع مرور الوقت، وخفض احتمالية فرص تشغيلهم وأجورهم، ما يؤثر سلبا في قيمة رأس المال البشري.-(بترا)

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