الإستراتيجيات يدعو للوقوف على خصائص المتعطلين عن العمل لفترة طويلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني، ورقة بعنوان "بادرة أمل في سوق العمل الأردني"، ضمن سلسلة "بإيجاز"، سلط الضوء فيها على معدلات البطالة، وتحديدا معدلات المتعطلين عن العمل لعام أو أكثر.
وقال المنتدى في الورقة، رغم ارتفاع أعداد الأردنيين المتعطلين عن العمل بين العامين 2017 و2023، فإن عدد المتعطلين لفترة طويلة نسبة إلى العدد الإجمالي للمتعطلين انخفض من 63.4 % في العام 2017 إلى 48.1 % العام الماضي، مشيرا إلى أن الانخفاض عبر الزمن يُعد بادرة أمل في السوق الأردني.
وأوضح أن انخفاض أعداد المتعطلين لفترة طويلة كنسبة من إجمالي المتعطلين، يدل على تحسن في ديناميكية سوق العمل، في استيعاب المتعطلين خلال مدة أقصر.
وأوصى المنتدى، بضرورة الوقوف على خصائص الأردنيين المتعطلين لفترة طويلة، والأسباب الكامنة وراء ذلك، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز انخراطهم في سوق العمل بالسرعة الممكنة من خلال التدريب، والتأهيل، وإعادة التأهيل، وغيرها من سياسات العمل والتشغيل الفاعلة، التي بدورها ستنهض بقيمة رأس المال البشري.
وبين أن ازدياد مدة التعطل تؤدي إلى تراجع مستوى مهارات المتعطلين مع مرور الوقت، وخفض احتمالية فرص تشغيلهم وأجورهم، ما يؤثر سلبا في قيمة رأس المال البشري.-(بترا)
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