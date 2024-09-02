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البيئة: تقارير الشفافية والبلاغات تسهم بتطوير إستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي

9/2/2024 11:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – يعد فريق وطني تقريري الشفافية الأول والثاني لمدة عامين، إلى جانب إعداد تقرير البلاغات الوطنية الخامس، بحيث تسهم بالمساعدة في توثيق انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المناخية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة على الواقع الحالي.
وتسهم هذه التقارير التي تعدها وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبقيمة تتجاوز المليون دولار، بتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهة أثر التغير المناخي، بهدف رفع المنعة وتعزيز القدرة على التكيف وطنيا.
ويتوقع إنجاز أول تقرير شفافية سنوي للأردن في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بينما سيطلق الثاني إلى جانب تقرير البلاغات الوطني الخامس في العام 2026، وفق بيان لوزارة البيئة أمس، خلال ورشة عمل افتتاحية لإعداد هذه التقارير.
عالميا تعد هذه التقارير من الالتزامات المترتبة على الدول بموجب الاتفاقية الإطارية الأممية للتغير المناخي واتفاق باريس، إذ تسهم بتعزيز الشفافية والثقة بين الدول، لكونها من أهم المدخلات لحصيلة الجرد العالمية الساعية لتحقيق أهداف باريس.
وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، في افتتاح أعمال الورشة التي عقدها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع الوزارة، على "أن إعداد التقارير الثلاثة سينفذ في الأعوام الأربعة المقبلة، مع عدة مؤسسات رسمية وخبرات مختلفة".
ولفتت إلى "أن التقارير تعتبر مرجعاً أساسياً لإعداد أولويات وسياسات التنمية المستدامة، بحيث توفر تدابير للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتسهم بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والوفاء بالالتزامات الوطنية، اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي".
وأعربت عن أملها بـ"أن يحقق الأردن رؤيته في أن يصبح دولة منخفضة الكربون، في وقت تشكل فيه هذه الورشة، فرصة لرسم مسار مستنير بأفضل العلوم المتاحة، مسترشداً بمبادئ المساواة والعدالة، ومتبوعاً بالحاجة الملحة التي يفرضها واقع كوكبنا".
وكانت اعتمدت الدورة الأولى لمؤتمر اجتماع أطراف باريس التي عقدت في كاتوفيتسي في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، الطرائق والإجراءات التوجيهية لإطار الشفافية للإجراءات والدعم المشار اليه في المادة 13 من اتفاق باريس.
والأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاق باريس، إذ كثف جهوده لبناء القدرات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، بخاصة في القطاعات الأكثر عرضة للتغيرات مثل المياه والزراعة، وفق نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية د. رأفت العاصي.
وكل ذلك ساهم في أن يبرز الأردن كقائد إقليمي في التغير المناخي، ونتيجة لهذا الالتزام، قدم أربعة تقارير للبلاغات الوطنية، وتقريرين للتحديثات الدورية كل عامين، بالإضافة إلى إصدار أو سياسة وطنية في المنطقة للتغير المناخي، وفقه.
وأشار إلى "أن التغير المناخي يؤثر على جميع الدول، بما فيها الأردن بالتغير في أنماط الهطول المطري، وتزايد وتيرة وشدة الحوادث المناخية المتطرفة، ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مما أضاف مزيدا من تحديات التنمية والاقتصاد"، ولذلك أصبح التغير المناخي قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً من صانعي السياسات والخبراء والمواطنين.
ولفت إلى "أن هذا المشروع، يهدف لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للأردن في دمج التغير المناخي ضمن أولويات التنمية الوطنية، ويحدد المشاريع التي تخفف من الانبعاثات، وتكون مؤهلة للحصول على تمويل دولي"، كما ستوفر مصدراً مهما للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات المستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما سيمثل التقرير الأول للشفافية، علامة فارقة في تاريخ الأردن بالعمل المناخي، كونه يركز على تتبع الانجازات الفعلية في ملف التغير المناخي، وتحديد حصيلة التقدم في هذا المجال، والذي يطمح عبر التعاون مع الجهات كافة لتقديم التقرير في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لنكون من أوائل البلدان التي تسلم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، بحد قوله.
وسينفذ إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، وفقا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، إذ يجب على الأطراف تقديم تقريري الشفافية الأول لفترة عامين، والجرد الوطني في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
ويجب أن يتضمن تقرير الشفافية، معلومات تتبع التقدم المحرز بتنفيذ وتحقيق المساهمة المحددة وطنياً بموجب المادة 4 من اتفاق باريس، وتأثيرات تغير المناخ وجهود التكيف معه وفقاً للمادة 7، وما هو الدعم المادي اللازم والمعبأ في مجال التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، فضلا عن الدعم ذاته.

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