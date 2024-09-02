البيئة: تقارير الشفافية والبلاغات تسهم بتطوير إستراتيجيات لمواجهة التغير المناخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان – يعد فريق وطني تقريري الشفافية الأول والثاني لمدة عامين، إلى جانب إعداد تقرير البلاغات الوطنية الخامس، بحيث تسهم بالمساعدة في توثيق انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المناخية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة على الواقع الحالي.
وتسهم هذه التقارير التي تعدها وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبقيمة تتجاوز المليون دولار، بتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهة أثر التغير المناخي، بهدف رفع المنعة وتعزيز القدرة على التكيف وطنيا.
ويتوقع إنجاز أول تقرير شفافية سنوي للأردن في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بينما سيطلق الثاني إلى جانب تقرير البلاغات الوطني الخامس في العام 2026، وفق بيان لوزارة البيئة أمس، خلال ورشة عمل افتتاحية لإعداد هذه التقارير.
عالميا تعد هذه التقارير من الالتزامات المترتبة على الدول بموجب الاتفاقية الإطارية الأممية للتغير المناخي واتفاق باريس، إذ تسهم بتعزيز الشفافية والثقة بين الدول، لكونها من أهم المدخلات لحصيلة الجرد العالمية الساعية لتحقيق أهداف باريس.
وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، في افتتاح أعمال الورشة التي عقدها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع الوزارة، على "أن إعداد التقارير الثلاثة سينفذ في الأعوام الأربعة المقبلة، مع عدة مؤسسات رسمية وخبرات مختلفة".
ولفتت إلى "أن التقارير تعتبر مرجعاً أساسياً لإعداد أولويات وسياسات التنمية المستدامة، بحيث توفر تدابير للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتسهم بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والوفاء بالالتزامات الوطنية، اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي".
وأعربت عن أملها بـ"أن يحقق الأردن رؤيته في أن يصبح دولة منخفضة الكربون، في وقت تشكل فيه هذه الورشة، فرصة لرسم مسار مستنير بأفضل العلوم المتاحة، مسترشداً بمبادئ المساواة والعدالة، ومتبوعاً بالحاجة الملحة التي يفرضها واقع كوكبنا".
وكانت اعتمدت الدورة الأولى لمؤتمر اجتماع أطراف باريس التي عقدت في كاتوفيتسي في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، الطرائق والإجراءات التوجيهية لإطار الشفافية للإجراءات والدعم المشار اليه في المادة 13 من اتفاق باريس.
والأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاق باريس، إذ كثف جهوده لبناء القدرات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، بخاصة في القطاعات الأكثر عرضة للتغيرات مثل المياه والزراعة، وفق نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية د. رأفت العاصي.
وكل ذلك ساهم في أن يبرز الأردن كقائد إقليمي في التغير المناخي، ونتيجة لهذا الالتزام، قدم أربعة تقارير للبلاغات الوطنية، وتقريرين للتحديثات الدورية كل عامين، بالإضافة إلى إصدار أو سياسة وطنية في المنطقة للتغير المناخي، وفقه.
وأشار إلى "أن التغير المناخي يؤثر على جميع الدول، بما فيها الأردن بالتغير في أنماط الهطول المطري، وتزايد وتيرة وشدة الحوادث المناخية المتطرفة، ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مما أضاف مزيدا من تحديات التنمية والاقتصاد"، ولذلك أصبح التغير المناخي قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً من صانعي السياسات والخبراء والمواطنين.
ولفت إلى "أن هذا المشروع، يهدف لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للأردن في دمج التغير المناخي ضمن أولويات التنمية الوطنية، ويحدد المشاريع التي تخفف من الانبعاثات، وتكون مؤهلة للحصول على تمويل دولي"، كما ستوفر مصدراً مهما للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات المستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما سيمثل التقرير الأول للشفافية، علامة فارقة في تاريخ الأردن بالعمل المناخي، كونه يركز على تتبع الانجازات الفعلية في ملف التغير المناخي، وتحديد حصيلة التقدم في هذا المجال، والذي يطمح عبر التعاون مع الجهات كافة لتقديم التقرير في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لنكون من أوائل البلدان التي تسلم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، بحد قوله.
وسينفذ إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، وفقا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية، إذ يجب على الأطراف تقديم تقريري الشفافية الأول لفترة عامين، والجرد الوطني في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
ويجب أن يتضمن تقرير الشفافية، معلومات تتبع التقدم المحرز بتنفيذ وتحقيق المساهمة المحددة وطنياً بموجب المادة 4 من اتفاق باريس، وتأثيرات تغير المناخ وجهود التكيف معه وفقاً للمادة 7، وما هو الدعم المادي اللازم والمعبأ في مجال التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، فضلا عن الدعم ذاته.
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