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فحوصات جديدة للشهادة الصحية للعمال.. هل تحد من حالات التسمم؟

9/2/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان– في وقت استحدثت فيه وزارة الصحة فحوصات جديدة للحاصلين على الشهادة الصحية للعمل في مختلف المجالات "المياه، الغذاء، صالونات التجميل"، برزت تساؤلات حول ما إذا كانت الفحوصات الجديدة ستحد من انتقال الأمراض والأوبئة والتسممات التي تحدث سنويا، كشفت وزارة الصحة أن الفحوصات الجديدة من شأنها رفع مأمونية الحماية لمتلقي الخدمة ومقدميها على نحو سواء.
وأشارت الوزارة وفقا لمدير مديرية الأوبئة د.أيمن المقابلة، إلى أنه بعد إلغاء قانون الحرف الصناعية عام 2019، برزت الحاجة لإيجاد فحوصات أكثر حسما تقدم الحماية والوقاية، ومكافحة الأمراض، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات الطبية والاتفاق على سلسلة فحوصات يجريها طالب الشهادة الصحية.
ورغم ارتفاع قيمة الفحوصات الجديدة، أكد المقابلة أن الوزارة جادة في الحد من التسممات الغذائية وتنظيم القطاع الصحي بمختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بنقل الأمراض لدى المواطن أو المقيم، فضلا عن تنظيم هذه الخدمة إلكترونيا.
وأوضح المقابلة لـ"الغد"، أن هذه الفحوصات لم تكن تجرى أصلا، موضحا أنه بعد إلغاء قانون الحرف الصناعية عام 2019 أصبحت مسؤولية إجراء فحوصات الشهادة الصحية تتبع لقانون الصحة العامة، حيث شكلت لجنة برئاسة وزارة الصحة وبعضوية مختلف القطاعات الطبية وتم الاتفاق على إجراء مجموعة من الفحوصات تشمل "زراعة البراز " وليس فحص البراز كما كان معمولا به سابقا عبر أمانة عمان والبلديات.
وتابع أن هذه الفحوصات التي تم إقرارها قبل عدة أشهر من شأنها توفير الوقاية ومكافحة الأمراض ومنع انتشارها لمقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف: أنه وتسهيلا على المواطنين أصبحت الخدمات إلكترونية بحيث تحدد مكان الفحص الحسي، وإجراء الفحوصات المخبرية وهي تتعلق بالعامل وليس بالمنشأة، مشددا على أن العامل لا يستطيع أن يحصل على الشهادة الصحية ما لم يجريها.
وشدد على أن العامل الذي تثبت إصابته بمرض، يتناول مجموعة من الأدوية حتى لا يصبح مرضه معديا، حرصا على عدم قطع رزقه.
وتابع: أن هناك فحصا وحيدا كان يجرى سابقا ولا يشكل حماية بكلفة 10 دنانير عبر أمانة عمان والبلديات، وأن الفحوصات التي تجرى الآن لعمال المياه والغذاء وصالونات التجميل والحلاقة ومختلف المهن تشكل مأمونية وبكلفتها الحقيقية.
وأوضح المقابلة أن شهادة خلو الأمراض للحرف الصناعية تم تقسيمها لـ3 فئات حيث يتوجب عليهم عمل فحوصات خاصة كل حسب طبيعة عمله.
وأضاف: أن الفئة الأولى“الغذائية” التي تتعامل مع المواطنين، يتوجب عليها إجراء فحوصات خاصة لكبح ومنع انتقال العدوى من مقدم الخدمة للمستهلك، والفئة الثانية تتعلق بالأشخاص الذين يعملون في صالونات التجميل، أما الفئة الثالثة فهي تتعلق بأي حالة لا تشملها الفئتان الأولى والثانية.
وبين أنه تم تحديد الفحوصات حسب كل فئة والمهنة، مشيرا إلى أنه بعد تحويل تقديم الخدمة إلكترونيا فإنه يتوجب على الأشخاص إجراء بعض الفحوصات شخصياً للحصول على الشهادة، حيث يتوجب إجراء الفحص السريري للكشف عن الأمراض الجلدية بالإضافة إلى فحص النظر ومن ثم إجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.
من جهته، أكد مدير إدارة صحة محافظة العاصمة د.طه التميمي لـ"الغد"، أن الفحوصات الجديدة، تأتي للحفاظ على صحة العامل والمواطن معا، سواء ممن يعملون في مؤسسات أو شركات أو عاملات المنازل ولعدم الإضرار بالمخالطين لهم إذا ما كانوا مصابين.
وتابع التميمي: إن الشهادة الصحية هي ضرورة للسماح للعامل الأردني وغير الأردني بالعمل،لافتا إلى أن الفحوصات المقررة لهذه الفئات هي (الإيدز، الكبد الوبائي ب / أ / سي)، إضافة لإجراء أشعة وفحص للتدرن أو السل.
وشدد على أن الهدف هو الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أراضي المملكة من أي أمراض معدية يمكن أن تكون سببا للانتقال للمخالطين أو المستخدمين المتعاملين بالمواد الغذائية وغيرها.
وحول إذا ما كان لارتفاع الفاتورة لتلقي الفحوصات يمكن أن يؤثر على أعداد المقبلين عليها، قال التميمي: إن العامل لا يستطيع العمل ما لم يحصل على الشهادة الصحية سواء كان أردنيا أو مقيما، وبالتالي هي تعليمات يجب أن تنفذ سواء ارتفعت كلفتها أم لم ترتفع وليس الأمر اختياريا للعامل.
واعتبر أن عدم حصول العامل على الشهادة الصحية يعني عدم الموافقة على السماح للعامل بالعمل.
بدوره شدد مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة د.إبراهيم المعايعة، أن الفحوصات المتعلقة بالعمال الأردنيين والوافدين للحصول على شهادة صحية ذات أهمية كبيرة وتحد من انتشار الأمراض، موضحا أنها تختلف عن الفحوصات التي تحصل عليها العمالة الوافدة للحصول على تصريح عمل.
وقال المعايعة لـ"الغد"، إنه لا رفع على أسعار الفحوصات للعمال الوافدين للحصول على تصريح عمل، لافتا إلى أن الفحوصات التي تجرى لهم هي الفحوصات الوبائية (الكبد الوبائي سي وبي والإيدز والسفلس والسكري والسل).
وكانت رصدت فرق وزارة الصحة العام الماضي 549 حالة تسمم في مختلف مناطق المملكة منها 529 جاءت من مطعم بأربعة فروع، فيما توزعت الحالات العشرين الباقية على أربعة حوادث، نتيجة استخدام أطعمة فاسدة.
وتشهد المملكة سنويا المئات من حالات التسمم، وضبط عشرات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في الأسواق، في الوقت الذي تخضع فيه تلك المواد لفحوصات مخبرية وتفتيش دائمين، فيما تتكرر حوادث التسمم في محافظات ثلاث كبرى دون غيرها ما يشدد على ضرورة التأكيد على فحص المنتجات، إضافة إلى التأكد من سلامة مقدمي الخدمة.

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