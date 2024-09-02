فحوصات جديدة للشهادة الصحية للعمال.. هل تحد من حالات التسمم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان– في وقت استحدثت فيه وزارة الصحة فحوصات جديدة للحاصلين على الشهادة الصحية للعمل في مختلف المجالات "المياه، الغذاء، صالونات التجميل"، برزت تساؤلات حول ما إذا كانت الفحوصات الجديدة ستحد من انتقال الأمراض والأوبئة والتسممات التي تحدث سنويا، كشفت وزارة الصحة أن الفحوصات الجديدة من شأنها رفع مأمونية الحماية لمتلقي الخدمة ومقدميها على نحو سواء.
وأشارت الوزارة وفقا لمدير مديرية الأوبئة د.أيمن المقابلة، إلى أنه بعد إلغاء قانون الحرف الصناعية عام 2019، برزت الحاجة لإيجاد فحوصات أكثر حسما تقدم الحماية والوقاية، ومكافحة الأمراض، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختلف القطاعات الطبية والاتفاق على سلسلة فحوصات يجريها طالب الشهادة الصحية.
ورغم ارتفاع قيمة الفحوصات الجديدة، أكد المقابلة أن الوزارة جادة في الحد من التسممات الغذائية وتنظيم القطاع الصحي بمختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بنقل الأمراض لدى المواطن أو المقيم، فضلا عن تنظيم هذه الخدمة إلكترونيا.
وأوضح المقابلة لـ"الغد"، أن هذه الفحوصات لم تكن تجرى أصلا، موضحا أنه بعد إلغاء قانون الحرف الصناعية عام 2019 أصبحت مسؤولية إجراء فحوصات الشهادة الصحية تتبع لقانون الصحة العامة، حيث شكلت لجنة برئاسة وزارة الصحة وبعضوية مختلف القطاعات الطبية وتم الاتفاق على إجراء مجموعة من الفحوصات تشمل "زراعة البراز " وليس فحص البراز كما كان معمولا به سابقا عبر أمانة عمان والبلديات.
وتابع أن هذه الفحوصات التي تم إقرارها قبل عدة أشهر من شأنها توفير الوقاية ومكافحة الأمراض ومنع انتشارها لمقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف: أنه وتسهيلا على المواطنين أصبحت الخدمات إلكترونية بحيث تحدد مكان الفحص الحسي، وإجراء الفحوصات المخبرية وهي تتعلق بالعامل وليس بالمنشأة، مشددا على أن العامل لا يستطيع أن يحصل على الشهادة الصحية ما لم يجريها.
وشدد على أن العامل الذي تثبت إصابته بمرض، يتناول مجموعة من الأدوية حتى لا يصبح مرضه معديا، حرصا على عدم قطع رزقه.
وتابع: أن هناك فحصا وحيدا كان يجرى سابقا ولا يشكل حماية بكلفة 10 دنانير عبر أمانة عمان والبلديات، وأن الفحوصات التي تجرى الآن لعمال المياه والغذاء وصالونات التجميل والحلاقة ومختلف المهن تشكل مأمونية وبكلفتها الحقيقية.
وأوضح المقابلة أن شهادة خلو الأمراض للحرف الصناعية تم تقسيمها لـ3 فئات حيث يتوجب عليهم عمل فحوصات خاصة كل حسب طبيعة عمله.
وأضاف: أن الفئة الأولى“الغذائية” التي تتعامل مع المواطنين، يتوجب عليها إجراء فحوصات خاصة لكبح ومنع انتقال العدوى من مقدم الخدمة للمستهلك، والفئة الثانية تتعلق بالأشخاص الذين يعملون في صالونات التجميل، أما الفئة الثالثة فهي تتعلق بأي حالة لا تشملها الفئتان الأولى والثانية.
وبين أنه تم تحديد الفحوصات حسب كل فئة والمهنة، مشيرا إلى أنه بعد تحويل تقديم الخدمة إلكترونيا فإنه يتوجب على الأشخاص إجراء بعض الفحوصات شخصياً للحصول على الشهادة، حيث يتوجب إجراء الفحص السريري للكشف عن الأمراض الجلدية بالإضافة إلى فحص النظر ومن ثم إجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.
من جهته، أكد مدير إدارة صحة محافظة العاصمة د.طه التميمي لـ"الغد"، أن الفحوصات الجديدة، تأتي للحفاظ على صحة العامل والمواطن معا، سواء ممن يعملون في مؤسسات أو شركات أو عاملات المنازل ولعدم الإضرار بالمخالطين لهم إذا ما كانوا مصابين.
وتابع التميمي: إن الشهادة الصحية هي ضرورة للسماح للعامل الأردني وغير الأردني بالعمل،لافتا إلى أن الفحوصات المقررة لهذه الفئات هي (الإيدز، الكبد الوبائي ب / أ / سي)، إضافة لإجراء أشعة وفحص للتدرن أو السل.
وشدد على أن الهدف هو الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أراضي المملكة من أي أمراض معدية يمكن أن تكون سببا للانتقال للمخالطين أو المستخدمين المتعاملين بالمواد الغذائية وغيرها.
وحول إذا ما كان لارتفاع الفاتورة لتلقي الفحوصات يمكن أن يؤثر على أعداد المقبلين عليها، قال التميمي: إن العامل لا يستطيع العمل ما لم يحصل على الشهادة الصحية سواء كان أردنيا أو مقيما، وبالتالي هي تعليمات يجب أن تنفذ سواء ارتفعت كلفتها أم لم ترتفع وليس الأمر اختياريا للعامل.
واعتبر أن عدم حصول العامل على الشهادة الصحية يعني عدم الموافقة على السماح للعامل بالعمل.
بدوره شدد مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة د.إبراهيم المعايعة، أن الفحوصات المتعلقة بالعمال الأردنيين والوافدين للحصول على شهادة صحية ذات أهمية كبيرة وتحد من انتشار الأمراض، موضحا أنها تختلف عن الفحوصات التي تحصل عليها العمالة الوافدة للحصول على تصريح عمل.
وقال المعايعة لـ"الغد"، إنه لا رفع على أسعار الفحوصات للعمال الوافدين للحصول على تصريح عمل، لافتا إلى أن الفحوصات التي تجرى لهم هي الفحوصات الوبائية (الكبد الوبائي سي وبي والإيدز والسفلس والسكري والسل).
وكانت رصدت فرق وزارة الصحة العام الماضي 549 حالة تسمم في مختلف مناطق المملكة منها 529 جاءت من مطعم بأربعة فروع، فيما توزعت الحالات العشرين الباقية على أربعة حوادث، نتيجة استخدام أطعمة فاسدة.
وتشهد المملكة سنويا المئات من حالات التسمم، وضبط عشرات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في الأسواق، في الوقت الذي تخضع فيه تلك المواد لفحوصات مخبرية وتفتيش دائمين، فيما تتكرر حوادث التسمم في محافظات ثلاث كبرى دون غيرها ما يشدد على ضرورة التأكيد على فحص المنتجات، إضافة إلى التأكد من سلامة مقدمي الخدمة.
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