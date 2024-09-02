الأمانة: عدد المستقيلين من كبار الموظفين محدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- فيما تقرر تأجيل جلسة لمجلس أمانة عمان الكبرى كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر، تقدم عدد محدود من كبار موظفي الأمانة المصنفين ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني)، بطلبات إحالتهم على التقاعد لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وتشمل قائمة كبار موظفي الأمانة (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني) نحو 60 موظفا.
وانتهت السبت الماضي، المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا، لكبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، لتقديم طلبا إحالتهم على التقاعد، علما أن الإحالة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمانة.
كما تقدم نحو 700 موظف من الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، بطلبات إحاله للاستفادة من الحوافز والمكافات التي تمنحهم مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في "الضمان"، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
وكان مصدر مطلع في الأمانة، أكد في تصريح سابق أن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها".
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أصدر نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، وأن تخصص لها نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.
MENAFN02092024000072011014ID1108628642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.