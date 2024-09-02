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الأمانة: عدد المستقيلين من كبار الموظفين محدود

9/2/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- فيما تقرر تأجيل جلسة لمجلس أمانة عمان الكبرى كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر، تقدم عدد محدود من كبار موظفي الأمانة المصنفين ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني)، بطلبات إحالتهم على التقاعد لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وتشمل قائمة كبار موظفي الأمانة (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما (تقاعد مدني) نحو 60 موظفا.
وانتهت السبت الماضي، المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا، لكبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، لتقديم طلبا إحالتهم على التقاعد، علما أن الإحالة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمانة.
كما تقدم نحو 700 موظف من الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، بطلبات إحاله للاستفادة من الحوافز والمكافات التي تمنحهم مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في "الضمان"، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
وكان مصدر مطلع في الأمانة، أكد في تصريح سابق أن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها".
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أصدر نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة التي تمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، وأن تخصص لها نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.

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