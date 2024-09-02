تهيئة 93 مركز اقتراع لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان - أنهى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهيئة 93 مركز اقتراع
وفرز من أصل 95 مركزا مخصصة لاقتراع ذوي الإعاقة، موزعة على الدوائر الانتخابية الـ18 المحلية، بمعدل نحو 3 مراكز، وفق ورشة عقدت أمس حول التغطية الإعلامية لمشاركة ذوي الاعاقة في الانتخابات.
القائمون على الورشة، أكدوا أن العمل جار على تهيئة المركزين الآخرين، وتشتمل التهيئة للمراكز عدة معايير، أهمها إمكانية الوصول لذوي الاعاقة، والترتيبات التيسيرية والأشكال التعريفية والتوضيحية الميسرة للإعاقات، والتصميم الشمولي للمراكز، والترتيبات التيسيرية في غرف الاقتراع، واعتماد غرف اقتراع بالمراكز المهيأة في الطوابق الأرضية، والسماح لهم الدخول والاصطفاف في حرم مراكز الاقتراع بمركباتهم الخاصة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتخصيص باجات للمرشدين الخاصين بهم.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أبرمت اتفاقية مساعدة قانونية مع نقابة المحامين، لتوفير الحماية والمساعدة القانونية لذوي الإعاقة في الانتخابات، بما في ذلك اللجوء للتقاضي حول وقوع أي انتهاك بحقهم.
وأطلق المجلس والهيئة حملة توعية بحقوق ذوي الإعاقة في المشاركة في الانتخابات، في وقت يعتبر فيه دعم حقوق مشاركتهم في العملية السياسية، يعتمد النهج الرعائي لا الحقوقي، مشددا في رسائل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسائط المتعددة، على أهمية التعامل معهم من منطلق حقوقي، بإطلاق وسم #قادر-تصوت-حقك-لا تفّوت.
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