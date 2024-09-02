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تهيئة 93 مركز اقتراع لذوي الإعاقة

9/2/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - أنهى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تهيئة 93 مركز اقتراع وفرز من أصل 95 مركزا مخصصة لاقتراع ذوي الإعاقة، موزعة على الدوائر الانتخابية الـ18 المحلية، بمعدل نحو 3 مراكز، وفق ورشة عقدت أمس حول التغطية الإعلامية لمشاركة ذوي الاعاقة في الانتخابات.
القائمون على الورشة، أكدوا أن العمل جار على تهيئة المركزين الآخرين، وتشتمل التهيئة للمراكز عدة معايير، أهمها إمكانية الوصول لذوي الاعاقة، والترتيبات التيسيرية والأشكال التعريفية والتوضيحية الميسرة للإعاقات، والتصميم الشمولي للمراكز، والترتيبات التيسيرية في غرف الاقتراع، واعتماد غرف اقتراع بالمراكز المهيأة في الطوابق الأرضية، والسماح لهم الدخول والاصطفاف في حرم مراكز الاقتراع بمركباتهم الخاصة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتخصيص باجات للمرشدين الخاصين بهم.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أبرمت اتفاقية مساعدة قانونية مع نقابة المحامين، لتوفير الحماية والمساعدة القانونية لذوي الإعاقة في الانتخابات، بما في ذلك اللجوء للتقاضي حول وقوع أي انتهاك بحقهم.
وأطلق المجلس والهيئة حملة توعية بحقوق ذوي الإعاقة في المشاركة في الانتخابات، في وقت يعتبر فيه دعم حقوق مشاركتهم في العملية السياسية، يعتمد النهج الرعائي لا الحقوقي، مشددا في رسائل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسائط المتعددة، على أهمية التعامل معهم من منطلق حقوقي، بإطلاق وسم #قادر-تصوت-حقك-لا تفّوت.

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