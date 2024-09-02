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العمل: 2491 شكوى عدم دفع الأجور

9/2/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت2491 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39.4 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 6309 شكاوى، فيما أكدت الوزارة أن 2193 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 320 قيدا للإجراء.
فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيهها للمنشآت بناء على الشكاوى 719 مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية، ويبذل مفتشو العمل جهدا للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بحقوقه العمالية، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 346. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 351. فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 206.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغت بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 145، فيما بلغت شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب38، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 69، شكاوى عمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار بلغ 3 شكاوى.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 330، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 74، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 5، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و27 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 372.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 16515 زيارة تفتيشية، بينها 12 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 3544، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.341. فيما أكدت الوزارة أن 8,876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيدا للإجراء.

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