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الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط

9/2/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العقبة- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، أمس، انطلاق فعاليات مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC) في فندق الانتركونتيننتال/العقبة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة وشخصيات رسمية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 وفد يمثلون 73 دولة شقيقة وصديقة، إذ ينعقد المؤتمر في ظل التطور التكنولوجي والتقني المتسارع في الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف مناقشة أحدث إستراتيجيات وتقنيات تؤثر على الدفاع والأمن، علاوة على استعراض أفضل الإستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، "انطلاقا من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية دور العمليات الخاصة، كانت توجيهاته بضرورة عقد مؤتمر ومعرض متخصص بالعمليات الخاصة ليشكل هذا الحدث منصة لتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والابتكار في التكنولوجيات والإستراتيجيات وتسليط الضوء على أحدث التطورات في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية العالمية، تعمل على تعزيز فعالية وسلامة قوات النخبة في العمليات الخاصة، لتمكينها من تنفيذ مهامها بنجاح في ظل الظروف الأكثر تحديا".
وأضاف إن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تغيرات وصراعات تتزايد حدتها، إذ يجدد الأردن دعوته باستمرار للسلام واحترام القانون الدولي وتعزيز الأمن وحل النزاعات سلميا من خلال القنوات الدبلوماسية لتهدئة التوترات وحماية المدنيين لضمان الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، أكد قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، أن قوات العمليات الخاصة تعمل وفق أسس ومعايير عالمية للتعامل مع كافة التهديدات الحالية والمستقبلية، إذ تسعى لتنفيذ مهامها على نطاق إستراتيجي من خلال تحديد المخاطر وبناء فرضيات عملية نوعية والتدرب عليها لصقل خبرات منتسبيها في مختلف الظروف العملياتية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على النتائج المرجوة ضمن نطاق أوسع.
وبين أن قوات العمليات الخاصة الفعالة والمؤهلة هي القادرة على أن تكون مؤهلة ومدربة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتهديدات، وهو ما تسعى له القوات الخاصة الأردنية لضمان استمرارها كعنصر فعال ورادع لكافة التحديات وتنوعها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة صقر المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار: "نشهد اليوم تحولات غير مسبوقة في ميادين القتال، حيث يعيد التطور التكنولوجي السريع تشكيل مفاهيمنا حول الحرب والدفاع والأمن في عصرنا الحالي، إذ أصبحت الصراعات تحسم من خلال قوة المعلومات، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة".
وأضاف إن مقدمة هذه التحولات تأتي الطائرات المسيرة، التي أحدثت نقلة نوعية في أساليب الحرب، بدءا من جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة، وصولا إلى الاستطلاع وتنفيذ العمليات التكتيكية، موضحا أنه لتحقيق النجاح في استخدام هذه الطائرات، لا بد من نهج شامل يدمج بين الأمن وجمع المعلومات الاستخبارية وتوحيد البروتوكولات ودمج أنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة ضمن إطار إداري متكامل.
وتخلل الافتتاح عقد جلستين لعدد من قادة العمليات الخاصة من القوات المسلحة الشقيقة والصديقة تضمنت محاور هدفت إلى توحيد المفاهيم وآلية العمل في مكافحة الإرهاب الدولي، وكيفية التعامل معه وفقا لخطط إستراتيجية تسعى لتطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها لضمان الأمن والاستقرار العالميين ضمن مجتمع العمليات الخاصة العالمية بأساليب الحرب الحديثة.
وأشاد المتحدثون بالجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل إحلال الأمن والسلام الدوليين في المنطقة والعالم، مؤكدين الدور المحوري والمهم الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية من خلال عقد هذه اللقاءات والمؤتمرات وما تقدمه من فرصة لاستعراض الأفكار والرؤى المشتركة للدول المشاركة في المؤتمر.
ويعد مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة الأردنية (سوفكس 2024)، وتستضيفه القوات المسلحة الأردنية، ويجمع كبار ضباط العمليات الخاصة وخبراء رفيعي المستوى من عدة دول شقيقة وصديقة.
ويتيح المؤتمر للمشاركين فرصة تقديم عروض تفصيلية ونقاشات معمقة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الدول في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية في مواجهة تلك التحديات.
ويفتتح معرض "سوفكس 2024" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة صباح اليوم برعاية ملكية سامية ويستمر ثلاثة أيام في أرض المعارض والمؤتمرات في منطقة العقبة، بمشاركة 400 وفد رسمي و300 شركة عارضة محلية ودولية و73 دولة مشاركة بالمعرض من أبرز الدول المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم.
ويشتمل المعرض على عروض لأسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الجيوش ووحدات الأمن.-(بترا)

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