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أزمة الاحتلال الداخلية تتفاقم.. والضفة تشتعل

9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يشتعل المشهد الداخلي في الكيان المُحتل بين مؤيدي "بنيامين نتنياهو" ومعارضيه، في ظل التوقعات باشتداد حدة الخلافات حد الاقتراب من شفا الحرب الأهلية، وسط إضراب عام وتظاهرات حاشدة عمت الشوارع للمطالبة بإبرام "صفقة" لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتأججت الخلافات بين "نتنياهو" ومؤسسة أمن الاحتلال، على خلفية الغضب الجماهيري العارم من عدم الاكتراث بحياة أسراهم، في ظل تهديد وزير الحرب الصهيوني، "يوآف غالانت"، بتقديم استقالته، احتجاجا على موقف رئيس حكومة الاحتلال الذي يتسبب بعرقلة أي جهود لاستعادتهم.
في حين ما زالت قضية تصويت "كابينت" الاحتلال على قرار بقاء جيش الاحتلال في محور (فيلادلفيا) تتفاعل، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، التي لفتت إلى انتقاد الوزير "غالانت" قيام "نتنياهو" بفرض خرائط محور فيلادلفيا على جيش الاحتلال، مؤكدا مطالبته بوقف إطلاق النار واتفاق تبادل أسرى.
وقد احتدم الخلاف أكثر عند قيام المجلس السياسي – الأمني المصغر في الكيان المُحتل باتخاذ القرار بأغلبية ثمانية مؤيدين، مقابل معارضة واحدة (غالانت) وامتناع واحد عن التصويت، وصادق على الخرائط التي تحدد بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا"، كجزء من صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسرى، كما جاء في الادعاء الصهيوني.
ومع ذلك؛ قدم الوزير المتطرف "غالانت" وثيقة تمثل موقف المؤسسة الأمنية الصهيونية، وتسلط الضوء على العواقب الكارثية المحتملة على كيان الاحتلال إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
وثيقة "غالانت" ترى أن الكيان المُحتل يقف عند مفترق طرق إستراتيجي، إذ إن قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ووضع اللمسات النهائية عليه لن يسمح بعودتهم فحسب، بل سيُمهد الطريق أيضا لتسوية دبلوماسية لتخفيف التوترات مع "حزب الله" على الحدود الشمالية ومنع نشوب حرب إقليمية، بما قد يزيد من فرص تخلي إيران عن الرد بعد جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، في طهران الشهر الماضي، وفق زعمه.
وتتحدث الصحيفة نفسها عن أن "غالانت" حذر من المخاطر التي قد ينطوي عليها فشل الاحتلال في التوصل إلى اتفاق، ففي هذا السيناريو، لن يظل الأسرى مُحتجزين فحسب، بل إن الكيان المُحتل سيواجه خطرا وشيكا يتمثل في التدهور إلى حرب متعددة الجبهات.
مهما يكُن من أمر، فإنه بات واضحا أن "نتنياهو" يضع العراقيل أمام إبرام صفقة التبادل، لأن الموافقة والتوقيع عليها ستكون بمثابة صورة الانتصار "لحماس"، كما أن حكومته ستسقط بشكل أوتوماتيكي عند انسحاب حزبيْ (القوة اليهودية) بقيادة المتطرف "ايتمار بن غفير"، و(الصهيونية الدينية) بزعامة "بتسليئيل سموتسريتش" منها، الأمر الذي سيُفقدها الأغلبية البرلمانية.
ومن هنا فإن الطريق ستكون مفتوحة لإجراء انتخابات عامة، وهو الأمر الذي يخشى منه "نتنياهو" لأن استطلاعات الرأي تؤكد أنه سيفشل بالعودة لمنصب رئيس الوزراء مجددا، بينما سيكون مستقبله السياسي على المحك.
وتظل خشية مؤسسة أمن الاحتلال من أن تؤدي الخلافات الداخلية لحرب أهلية، في ظل قيام المتطرف "بن غفير"، من خلال وزارته، بتوزيع مسدسات على أكثر من 13 ألف مستوطن يهودي، الأمر الذي دفع لإجراء تحقيق في الأمر.
يأتي ذلك في ظل الإضراب العام الذي عم الكيان المحتل، مصحوبا بالمظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، استجابة لدعوة اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" لدفع حكومة "نتنياهو" للقبول باتفاق تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.
ويأتي الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار "بن غوريون"، في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف المستوطنين اليهود، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام الصفقة.
وقالت هيئة البث الرسمية بالكيان المحتل، إن العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق قد انضمت إلى الإضراب؛ في وقت لجأت حكومة الاحتلال إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.
إلا أن "نتنياهو" أكد، أمس، مجددا بقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، وهو الأمر الذي رفضته مصر و"حماس" بشكل مطلق.
في حين تحدثت الأنباء عن تقديم الرئيس الأميركي "جو بايدن" لمقترح جديد في محاولة للترويج لصفقة التبادل، حيث تجري الولايات المتحدة محادثات مع مصر وقطر لإعداد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين الاحتلال و"حماس".
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، وهو مسؤول ملف التفاوض، أنه من دون انسحاب الاحتلال من ممري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، فلن يكون هناك أي اتفاق.
وقال الحية، أن "نتنياهو" رفض كل ما أبدته "حماس" من مرونة بشأن عدد الأسرى المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة، لافتا إلى أن الحركة وافقت في شهر أيار (مايو) الماضي على مقترح للوسطاء دعما للاتفاق، وكان رد الاحتلال باقتحام رفح ومعبرها.
وشدد الحية على أن حماس قبلت الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن، وتبناها مجلس الأمن، لكن رد "نتنياهو" كان بالمراوغة وفرض شروط جديدة، حيث أصر على البقاء في "فيلادلفيا" و"نتساريم" ورفض الإفراج عن أسرى محكومين بالمؤبد من كبار السن.
وأضاف أن موضوع المفاوضات الآن بات يدور حول شروط "نتنياهو" الجديدة، مشددا على أن حركة "حماس" غير معنية بالتفاوض على هذه الشروط وأن قرارها هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو.
وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية، أشار الحية إلى أن الأوضاع تشير بأن كل أنحاء الضفة ستشتعل، وأن حكومة "نتنياهو" تسعى لنشر الحرائق في كامل المنطقة، محذرا من أن الاحتلال يسعى عبر التصعيد والانتهاكات في الضفة للتحضير لما يخطط له بشأن المسجد الأقصى المبارك.

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