مصادر: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس والاحتلال هذا الأسبوع

مصادر: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس والاحتلال هذا الأسبوع
التاريخ
9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن
مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس) والاحتلال في أقرب وقت هذا الأسبوع.
كما قالت الشبكة نقلا عن مسؤول أميركي رفيع، إن
بايدن بحث يوم الاثنين،مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر.
MENAFN02092024000072011014ID1108628635
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.