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مصادر: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس والاحتلال هذا الأسبوع

9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال في أقرب وقت هذا الأسبوع.
كما قالت الشبكة نقلا عن مسؤول أميركي رفيع، إن بايدن بحث يوم الاثنين،مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر.

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