4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم مسعفة،
الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة موقعا في مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر
محلية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت موقعا في حارة الحمام بمخيم
طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بينهم مسعفة متطوعة أصيبت بشظايا في
الوجه.
وأضافت، أن مسعفين متطوعين يعملون داخل المخيم
تمكنوا من الوصول للمصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، حيث وصفت إصاباتهم
بالطفيفة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدورها، بإصابة
مسعفة من طواقمها في قصف الاحتلال للمخيم.
وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول
للمخيم، وتعيق حركة تنقلها من خلال إيقافها وتفتيشها والتدقيق في هويات من بداخلها؛
بمن فيهم المرضى.
وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار على
مركبة قرب دوار السلام في طولكرم، كما احتجزت عددا من الشبان في المكان.
ويتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على
مخيم طولكرم، وسط تشديد الحصار عليه من مداخله كافة، وما يرافق ذلك من أعمال تجريف
وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.
واحتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين
أثناء تغطيتهم للاقتحام في محيط دوار شويكة بالحي الشمالي للمدينة، ودققت في
هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، قبل الإفراج عنهم.
وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة
وبشكل عشوائي تجاه كل شيء متحرك في محيط مستشفى الإسراء التخصصي حيث تتمركز في
المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي وقت سابق، أصيبت طفلة، بشظايا رصاص قوات
الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني في طولكرم رائد ياسين بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفلة
(12 عاما) بشظايا رصاص حي، أثناء تواجدها في منزلها في الحي الشرقي للمدينة، مشيرا
إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل
المستشفى أوقفت مركبة الإسعاف، وأجبرت طاقمها على فتح أبوابها لرؤية من يتواجد
بها، قبل أن يتمكن الطاقم من إيصال الطفلة لطوارئ المستشفى.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الاحتلال يواصل
حصاره للمستشفيات في طولكرم، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم ويعمل على تدمير
البنية التحتية والمنازل.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة
بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر الاثنين مدينة طولكرم من مدخلها
الغربي.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على
مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة،
وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية
التحتية وبممتلكات المواطنين.
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