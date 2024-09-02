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4 إصابات بقصف الاحتلال مخيم طولكرم

9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم مسعفة، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة موقعا في مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت موقعا في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بينهم مسعفة متطوعة أصيبت بشظايا في الوجه.

وأضافت، أن مسعفين متطوعين يعملون داخل المخيم تمكنوا من الوصول للمصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بدورها، بإصابة مسعفة من طواقمها في قصف الاحتلال للمخيم.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم، وتعيق حركة تنقلها من خلال إيقافها وتفتيشها والتدقيق في هويات من بداخلها؛ بمن فيهم المرضى.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة قرب دوار السلام في طولكرم، كما احتجزت عددا من الشبان في المكان.

ويتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم، وسط تشديد الحصار عليه من مداخله كافة، وما يرافق ذلك من أعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

واحتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحام في محيط دوار شويكة بالحي الشمالي للمدينة، ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، قبل الإفراج عنهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة وبشكل عشوائي تجاه كل شيء متحرك في محيط مستشفى الإسراء التخصصي حيث تتمركز في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، أصيبت طفلة، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم رائد ياسين بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفلة (12 عاما) بشظايا رصاص حي، أثناء تواجدها في منزلها في الحي الشرقي للمدينة، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المستشفى أوقفت مركبة الإسعاف، وأجبرت طاقمها على فتح أبوابها لرؤية من يتواجد بها، قبل أن يتمكن الطاقم من إيصال الطفلة لطوارئ المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الاحتلال يواصل حصاره للمستشفيات في طولكرم، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم ويعمل على تدمير البنية التحتية والمنازل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر الاثنين مدينة طولكرم من مدخلها الغربي.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وبممتلكات المواطنين.

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