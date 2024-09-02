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وثيقة الدم.. إليكم تفاصيل مراسلات نتنياهو التي تسببت بمقتل الأسرى الستة

9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، عما وصفتها بأنها "وثيقة الدم"، التي وضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحسمت- برأي الصحيفة- مصير الأسرى الستة الذين قُتلوا واستعاد الاحتلال جثثهم أخيراً.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد ظهر يوم السبت الموافق 27 تموز/ يوليو، تم لدى الاحتلال الانتهاء من إعداد وثيقة من سبع صفحات باللغة الإنكليزية، تشكّل الصفحتان الأوليتان منها الجزء الرئيس، وتم إرسالها في ذلك المساء إلى الدول الثلاث التي تتوسط بين الاحتلال وحماس؛ وهي الولايات المتحدة، قطر ومصر.

وفي اجتماع عُقد في اليوم التالي في روما، تم تقديمها بالكامل مع الملاحق من قبل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنيع إلى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ورئيس وزراء قطر، وكبار ممثلي المخابرات المصرية.

وتبدأ الوثيقة بصفحتين غير مكتملتين تحتويان على نص، تليهما ثلاث صفحات من الخرائط ثم صفحتان من الجداول، عبارة عن قائمة بأسماء بعض الأسرى في غزة، مصنّفة حسب الفئات.

وبحسب وكالة "سما الإخبارية"، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير لم تسمّه قوله إنه "سيحكم التاريخ يوماً ما على هذه الوثيقة بقسوة شديدة".

وتابع المسؤول: "في الأعلى، في أعلى الوثيقة، مكتوب أنها (وثيقة توضيحات)، ولكن في رأيي أن اللقب الأنسب لها هو (وثيقة الدم)؛ لأن صفحاتها ملطّخة بدماء المختطفين الستة الذين قُتلوا في النفق برفح. أسماء أربعة منهم مدرجة في الملحق الموجود في نهاية الوثيقة. لولا التخريب المتعمّد في الوثيقة لمنع التوصّل إلى صفقة، لكان هناك احتمال كبير أن يُطلق سراحهم قبل نحو شهر، وأن يكونوا هنا معنا على قيد الحياة".

وبحسب المسؤول الكبير، الذي قالت الصحيفة إن مسؤولين آخرين مرتبطين بالمفاوضات أكدوا روايته، "ولدت هذه الوثيقة في الخطيئة، وهي محاولة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لنسف اللحظة الإيجابية التي كانت في المفاوضات، عندما اعتقدنا جميعاً أنه من الممكن التوصّل إلى اتفاق...، وبدلاً من ذلك، تم غمر الجمهور الإسرائيلي بمعلومات مضللة، إن لم تكن أكاذيب مطلقة. الوثيقة ملطخة بدماء ونهاية المختطفين الستة، ولا نعلم من سينجح (أي نتنياهو) بقتله غداً، وبعد أسبوع، وبعد شهر. هذا إلى جانب الأضرار الجسيمة الأخرى التي قد يلحقها بإسرائيل والمنطقة برمتها. هناك شيء واحد فقط لن يأتي به بالتأكيد، لأنه خلق خصيصاً لمنع ذلك، وهو صفقة مختطفين".

وشرحت الصحيفة سبب اعتبار أن الوثيقة وُلدت بالخطيئة؛ ذلك أنه بعدما تبيّن أن حركة حماس تقبل بمعظم الشروط التي قدّمها الاحتلال في المسودة الأخيرة لاتفاقية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في 27 أيار/ مايو، وعندما وصلت الأصداء الإيجابية الأولية إلى الاحتلال، وقبل يوم واحد من تقديم حماس ردها الرسمي، أوضح الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد يرد بشكل إيجابي على الاقتراح، وادّعى أن ذلك علامة ضعف من جانبه، وبسبب هذا الضعف، يجب على "إسرائيل" رفض المقترح الذي اقترحته بنفسها. وهكذا، حتى قبل أن يصل الرد إلى "إسرائيل"، تم تعريفه في مكتب رئيس الوزراء بأنه "رفض صارخ من حماس"، ذلك في حين اعتقد مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي وكبار أعضاء فريق التفاوض أن هذا كان تطوراً إيجابياً للغاية، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وعندما رأوا في مكتب نتنياهو أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة، قرروا "التراجع"، وأرسلوا رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة لنقل الرسالة بأن نتنياهو لديه "توضيحات".

وادّعت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان، في شهادتها أمام لجنة التحقيق المدنية أخيراً، أنه قبل فترة وجيزة أخبرها برنيع بأن نتنياهو يقوم بتخريب المفاوضات لأسباب سياسية. ونفى برنيع ذلك، رغم أن هناك آخرين متأكدون من أنهم سمعوه وأعضاء فريق التفاوض الآخرين يقولون أشياء مماثلة، وأحياناً بشكل أكثر صراحة.

وبحسب الصحيفة، رد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول إن "هذه أشياء مفاجئة"، في إشارة إلى "التوضيحات" الإسرائيلية، وطلب من برنيع صياغة جميع القضايا التي تمت مناقشتها على نحو مكتوب وتسليمها للوسطاء. وأضاف أنه طالما لم يفعل الاحتلال ذلك، فلا جدوى من الاستمرار (في المفاوضات).

واعتبرت الصحيفة أن رئيس الوزراء القطري كان على حق في مطلبه، "لكن ليس من المؤكد أن لدى المختطفين وقتاً للانتظار. الأسبوعان اللذان مرا على تقديم الوثيقة، وأسبوعان آخران حتى انعقاد القمة الفاشلة مسبقاً في الدوحة لمناقشتها؛ لأنها وثيقة كان من الواضح أن حماس سترفضها".

ورغم أنه تم إطلاق اسم رسالة "التوضيحات" على الوثيقة، إلا أن التوضيحات، وفقاً للصحيفة العبرية، لم تكن من الأشياء البارزة فيها.

وأدرك فريق التفاوض الإسرائيلي والوسطاء، أن معظم ما جاء فيها عبارة عن ابتكارات وإضافات وتغييرات في المقترح الذي قدّمه الاحتلال بنفسه في وقت سابق، وقال إن بإمكانه التوقيع عليه. ورغم أن حماس أزالت أغلب اعتراضاتها على المقترح، هبطت "رسالة التوضيح" وسحقت كل شيء.

وبشأن "محور فيلادلفيا"، تم في الاقتراح الإسرائيلي الأصلي التعهد بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بأكمله. وقد أبلغت الدول الوسيطة حماس شفهياً بأن الانسحاب يشمل "محور فيلادلفيا"، لكن في الخرائط المرفقة بـ"التوضيحات"، تبيّن أن قوات الاحتلال باقية هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي، أنه "من أصل ست نقاط مكتوبة على نصف صفحة من وثيقة التوضيح، فإن خمساً منها تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من التخريب في المفاوضات والتأكد من عدم نجاحها أبداً".

وأوردت الصحيفة أمثلة: "هكذا، على سبيل المثال، محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى جزأين، وهي القضية التي انسحبت فيها "إسرائيل" من الاتفاق حولها وفتحتها مرة أخرى للنقاش، بما فيها مسألة تفتيش من يمرون عبره، ومعبر رفح الذي طُرح كموضوع جديد، والمزيد والمزيد من الصعوبات. ولعدة أشهر، أدت قضية قوائم المفرج عنهم إلى تأخير المفاوضات، وهو الطلب الذي تقدّم به نتنياهو ورفضته حماس. وفي النهاية، أسقطت "إسرائيل" هذا المطلب، الذي تسببت المماطلة فيه بمقتل عدد غير قليل من "المحتجزين"، لكنه عاد في وثيقة "التوضيح"، إذ أدرجت "إسرائيل" في الملحق الثاني قائمة بجميع من تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في المرحلة الأولى، المرحلة الإنسانية".


"خدعة نتنياهو"
وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطّلع على التفاصيل: "خدعة نتنياهو كانت أن هناك جدلاً حول من سيتم تعريفه بأنه مريض. ويمكن لحماس الادعاء أن منهم من ليس مريضاً أو ليس شديد المرض على نحو يسمح بشمله في القائمة. هذا يقود إلى أسابيع أو أشهر من الجدل. وفي هذا الملحق وردت أسماء أربعة من المختطفين الستة الذين قُتلوا. ثلاثة منهم على الأقل ما كان ليكون جدل حولهم، هم المرأتان كرمل جات وعيدن يروشالمي، بالإضافة إلى هيرش غولدبرغ بولين الذي بُترت يده. وكان سيتم إطلاق سراحهم لو تمت الصفقة".

كما انتقد المسؤول الذي تحدّث إلى الصحيفة- بشدة- زملاءه في المؤسسة الأمنية، وقال إنه كان عليهم إبداء موقف أكثر وضوحاً وحسماً، "عندما تلقّوا تعليمات كانوا مقتنعين بأنها خاطئة، بدافع اعتبارات سياسية، ويمكن أن تكلف على الأرجح حياة جنود".

وأضافت الصحيفة: "لقد سمع الكثيرون أن رؤساء فريق التفاوض (الإسرائيلي) يتحدّثون بحدة ضد الوثيقة الدموية، وهي نقطة بارزة في تصريحاتهم ضد نتنياهو، والتي في رأيهم تدمّر أي فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنهم حرصوا على عدم قول هذه الأشياء علانية للجمهور... لقد تصرّفوا في النهاية حسب إملاءات نتنياهو، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أنهم يزيدون بشكل كبير من المخاطر على حياة "المختطفين"".

وانتقد المسؤول نفسه رئيس الأركان هرتسي هليفي قائلاً إنه "أحد المسؤولين عن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكان يجب أن يقلب الطاولة على نتنياهو من أجل إطلاق سراح المختطفين أيضاً بسبب فشله (فشل هليفي)"، متهماً رئيس الأركان وقادة جيش الاحتلال الآخرين بأنهم "سمحوا بشن حرب طويلة، يبدو أنها كانت تهدف في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح "المختطفين" وهزيمة حماس، فيما كانوا يعلمون أن ذلك أمراً مستحيلاً".

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