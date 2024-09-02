مواجهات مع قوات الاحتلال غرب بيت لحم
التاريخ
9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت مواجهات مع
قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان
رامي حمامرة لوكالة "وفا"، بأن المواجهات تركّزت في منطقة
"المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية على الشارع الرئيس، أطلقت خلالها
قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ
عن إصابات.
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