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مواجهات مع قوات الاحتلال غرب بيت لحم

9/2/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة "وفا"، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية على الشارع الرئيس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

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