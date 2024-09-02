مصابون ومفقودون بقصف الاحتلال مناطق في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب عدد من المواطنين
الفلسطينيين الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين شمال
غرب خان يونس.
وأفادت مصادر طبية،
بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى عدد من المفقودين إثر استهداف
طيران الاحتلال لخيام معمل تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات جيش
الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،
ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة
94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي
الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (وفا)
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