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مصابون ومفقودون بقصف الاحتلال مناطق في غزة

9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس.
وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى عدد من المفقودين إثر استهداف طيران الاحتلال لخيام معمل تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (وفا)

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