الجيش الأميركي: الحوثيون هاجموا سفينتي نفط إحداهما سعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القيادة الوسطى
الأميركية إن الحوثيين هاجموا صباح الاثنين ناقلتي نفط؛ إحداهما تحمل علم السعودية
والأخرى علم بنما.
وأضافت أن الحوثيين
هاجموا السفينتين المحملتين بالنفط الخام بصاروخين باليستيين ومسيّرة انتحارية.
وتابعت القيادة أن جهود
إنقاذ السفينة اليونانية "سونيون" التي هاجمها الحوثيون سابقا جارية
بالبحر الأحمر.
وأردفت القيادة أن النيران
ما تزال مشتعلة في الناقلة اليونانية وتهدد بإمكانية وقوع كارثة بيئية كبرى.
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