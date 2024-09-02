Tuesday, 03 September 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأميركي: الحوثيون هاجموا سفينتي نفط إحداهما سعودية

9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين هاجموا صباح الاثنين ناقلتي نفط؛ إحداهما تحمل علم السعودية والأخرى علم بنما.
وأضافت أن الحوثيين هاجموا السفينتين المحملتين بالنفط الخام بصاروخين باليستيين ومسيّرة انتحارية.

وتابعت القيادة أن جهود إنقاذ السفينة اليونانية "سونيون" التي هاجمها الحوثيون سابقا جارية بالبحر الأحمر.

وأردفت القيادة أن النيران ما تزال مشتعلة في الناقلة اليونانية وتهدد بإمكانية وقوع كارثة بيئية كبرى.

اقرأ أيضا:

هدنة مؤقتة يوافق عليها الحوثيون لهذا السبب


MENAFN02092024000072011014ID1108628630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث