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حماس: سنكسر نتنياهو وسيرضخ لنا

9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المرداوي إن اشتراطات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات الجارية "ستزول وستسقط"، متعهدا بفرض إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني عليه.
وشدد المرداوي- خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الاثنين- على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل أسرى، مؤكدا أن أي اتفاق لن يتم سوى بانسحاب إسرائيلي كامل من محوري "نتساريم" و"فيلادلفيا".

وأضاف: "المقاومة قالت إن هذا الملف لن يغلق إلا باتفاق، ولا يمكن أن يتم بوجود جندي إسرائيلي واحد على أرض غزة"، مشيرا إلى أن هذا ما أوصلته حماس إلى الوسطاء القطريين والمصريين.

واعتبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين عبر العمل العسكري فشل فشلا ذريعا، محملا نتنياهو المسؤولية كاملة، كما اتهمه بعرقلة المقترحات كافة ووضع العراقيل أمام إبرام صفقة تبادل.

ومضى المرداوي متوعدا "سنكسر نتنياهو، وسيرضخ لنا وسنفرض عليه التصرف وفق إرادتنا، ولن يحقق أي هدف من أهدافه"، مؤكدا أن نتنياهو لن يرضخ سوى للضغط وهو ما أكده أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام- الجناح العسكري لحماس- في تغريداته الأخيرة.

ووجه رسالة إلى واشنطن مفادها أن الحرب تعرض مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية في المنطقة إلى خطر، إذ يدفع نتنياهو نحو حرب إقليمية "إذا استمر في عماه الأمني والاستخباري والفشل السياسي".

كما وجه القيادي بحماس رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين قائلا إن الجميع يشاهد كيف يريد نتنياهو قتل الأسرى، مضيفا "يجب أن يعلموا أن أبناءهم لن يتحرروا إلا بموافقة المقاومة على أي اتفاق يتم التوصل إليه".

وشدد على أن الوقت ينفد، وبخاصة أن الظروف التي يضع جيش الاحتلال الأسرى الإسرائيليين بغزة في غاية الصعوبة والتعقيد.

وقبل وقت قصير من المقابلة، نشرت القسام رسالة أخيرة لأسيرة إسرائيلية كانت ضمن الأسرى الستة الذين أعلن جيش الاحتلال استعادة جثامينهم من نفق في رفح، جنوبي القطاع.

كما نشرت صورة تظهر أحد مقاتليها ممسكا مسدسه بيده وأمام أسير إسرائيلي مع عبارات واضحة باللغتين العربية والعبرية "ضغط عسكري يساوي موتا وفشلا. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة".

وكانت القسام بثت الأحد رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها أن "نتنياهو اختار محور فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأسرى الستة كانوا أحياء ولكنهم أصبحوا من الماضي، وأكدت أن نتنياهو يصنع العشرات من رون آراد.

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