الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من قلقيلية
التاريخ
9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية،
بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل فيها واعتقلت كلا من
الشاب وائل عياش، والفتى أنس شريم، والأسير المحرر محمد سلامة، وعميد أبو عصب.
كما داهمت قوات
الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة. (وفا)
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