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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من قلقيلية

9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عددا من المنازل فيها واعتقلت كلا من الشاب وائل عياش، والفتى أنس شريم، والأسير المحرر محمد سلامة، وعميد أبو عصب.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في المدينة. (وفا)

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