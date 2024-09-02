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بايدن: مفاوضات غزة مستمرة لكن ليس مع نتنياهو

9/2/2024 11:49:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى ما تزال مستمرة، ولكن ليس مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن ردا على سؤال بشأن تصريحات نتنياهو حول البقاء في "محور فيلادلفيا": "ما زلنا نفاوض، ليس معه (نتنياهو)، أنا أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر".

وسبق أن أكد بايدن عقب انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين بينهم أميركي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لا يفعل ما يكفي" من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي خلافات واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث استنكر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى التصريحات بحق نتنياهو، مؤكدين أن ضغط بايدن على نتنياهو أمر "محير".

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين من جانبها، إلى أن تصريح الرئيس الأميركي دليل على أن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة.

أما نتنياهو نفسه، فهاجم المتظاهرين الذي أعلنوا إضرابا عاما في "إسرائيل" يوم الاثنين، واصفا تظاهراتهم بأنها "عار، يبدو هذا كأنهم يقولون للسنوار: لقد قتلت ستة، وها نحن ندعمك".

وأصر نتنياهو على البقاء في محور "فيلادلفيا"، قائلا: "علينا أن نبقى في المحور، إنه أمر حيوي لأمن إسرائيل. إذا خرجنا من هناك، فسيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت حرج في الحرب للحفاظ على المحور، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة؛ وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة لدى حركة حماس، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن في وقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من الإسرائيليين لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس، مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء؛ بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من ضمنهم مواطن أميركي.

وأكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق من جهته، أن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وشدد الرشق على أن "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأميركي جو) بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بخصوص الهدنة، بينما رفضها نتنياهو".

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