بايدن: مفاوضات غزة مستمرة لكن ليس مع نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح الرئيس الأميركي
جو بايدن الاثنين، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى ما تزال
مستمرة، ولكن ليس مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن ردا على
سؤال بشأن تصريحات نتنياهو
حول البقاء في "محور فيلادلفيا": "ما
زلنا نفاوض، ليس معه (نتنياهو)، أنا أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر".
وسبق أن أكد بايدن عقب
انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين بينهم أميركي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
"لا يفعل ما يكفي" من أجل إتمام صفقة
تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع
حركة حماس.
وأثارت تصريحات الرئيس
الأميركي خلافات واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث استنكر مسؤولون
إسرائيليون رفيعو المستوى التصريحات بحق نتنياهو، مؤكدين أن ضغط بايدن على نتنياهو
أمر "محير".
وأشارت عائلات الأسرى
الإسرائيليين من جانبها، إلى أن تصريح الرئيس الأميركي دليل على أن نتنياهو هو من
يعرقل الصفقة.
أما نتنياهو نفسه، فهاجم
المتظاهرين الذي أعلنوا إضرابا عاما في "إسرائيل" يوم الاثنين، واصفا
تظاهراتهم بأنها "عار، يبدو هذا كأنهم يقولون للسنوار: لقد قتلت ستة، وها نحن
ندعمك".
وأصر نتنياهو على
البقاء في محور "فيلادلفيا"، قائلا: "علينا أن نبقى في المحور، إنه
أمر حيوي لأمن إسرائيل. إذا خرجنا من هناك، فسيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت
حرج في الحرب للحفاظ على المحور، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب".
وأعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من
قطاع غزة؛ وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف،
والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.
وعلى خلفية ذلك،
تصاعدت الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية
مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة لدى حركة حماس، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في
منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأثار ذلك انتقادات
لاستراتيجية إدارة بايدن في وقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من
الإسرائيليين لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم.
وفي السياق ذاته، هاجم
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ومنافسته
كامالا هاريس، مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء؛ بسبب مقتل ستة أسرى إسرائيليين من
ضمنهم مواطن أميركي.
وأكد القيادي في حركة
حماس عزت الرشق من جهته، أن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو
الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق
لوقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا
العدوان".
وشدد الرشق على أن
"الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر
من (الرئيس الأميركي جو) بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه
بخصوص الهدنة، بينما رفضها نتنياهو".
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