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أحراج عجلون.. أبراج مراقبة خاوية فهل يتم تزويدها بالكوادر؟

9/2/2024 11:48:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم الانخفاض النسبي في حجم التعديات على الأحراج، والتراجع في أعداد الحرائق مقارنة بسنوات سابقة، يبقى التساؤل قائما لدى ناشطين حول مصير الأبراج التي تم إنشاؤها بعدة مناطق في المحافظة بداعي تعزيز الحماية، مؤكدين أنها ما تزال دون تفعيل، بل أصبحت مهجورة بلا كوادر.
وقالوا، "إن مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها من جميع أشكال التعدي والحرائق، تبقى تشاركية بين مختلف الجهات والجهود الرسمية والشعبية والتطوعية، إلا أن الدور الأكبر يبقى مناطا بالجانب الرسمي الذي يفترض أنه يمتلك كل الأدوات المناسبة وإمكانيات تعزيزها وصولا لهذه الغاية".
ويتساءل الناشط جاسر سعود عن أسباب محدودية موظفي حماية الغابات والتي تمنع توفير المراقبين لعدد من أبراج المراقبة المنتشرة في مناطق المحافظة.
وبين سعود، أن الغابات تشكل زهاء ثلث المساحة الإجمالية للمحافظة المقدرة بـ419 كم، مستهجنا كيف أن الأمر وصل إلى حد بقاء 8 أبراج مراقبة موزعة في عدة مناطق بلا حراس ومراقبين دائمين، رغم أنه يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت العام 2020 عن حاجتها لتعيين عدد منهم، وتوقف الأمر مع وقف التعيينات الحكومية حينها، وما يزال متوقفا.
ويقول المواطن محمد الغزو، إنه ورغم التراجع في حجم التعديات والحرائق نسبيا، إلا أنه لا بد من تعزيز وسائل الرقابة باستخدام طائرات الدرون، وتثبيت الكاميرات في الأبراج للإنذار المبكر، وإنشاء خزانات مياه وسط الغابات، وفتح الطرق لتسهيل وصول آليات الإطفاء.
وبحسب عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، يوجد في المحافظة 8 أبراج لمراقبة الأحراج منتشرة في كافة مناطقها، بحيث يوجد في المناطق الحرجية التابعة لعنجرة 3 أبراج، واثنان في لواء كفرنجة، وبرج واحد في كل منطقة من مناطق مثلث الوهادنة وعين جنا وصخرة وعرجان، مؤكدا أنه ورغم الأهمية الكبيرة لها في حماية الغابات والتقليل من التحطيب الجائر والحرائق المفتعلة، إلا أنها غير مفعلة على الإطلاق لتمارس الدور الذي أقيمت من أجله، رغم تزويد بعضها بالطاقة الشمسية.
وأعرب عن أمله بأن تستجيب وزارة الزراعة للمطالب بتعيين عمال الحراسة لهذه الأبراج وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة، مؤكدا أن تفعيل دور أبراج مراقبة الأحراج في محافظة عجلون أصبح ضرورة ملحة وسيساهم بالتأكيد في تقليل الاعتداءات الجائرة على ثروتنا الحرجية وحمايتها، وصولا إلى صفر تعديات.
ولفت الزغول، إلى أهمية إزالة الأعشاب الجافة مطلع كل صيف والتعاون بين وزارتي الأشغال والزراعة، من خلال فتح ممرات بين الغابات للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى مواقع الحرائق، وزيادة عدد الطوافين وأبراج المراقبة وتخصيص مراقبين دائمين فيها على مدار الساعة لحماية الثروة الحرجية، لافتا إلى أهمية السماح بالرعي في المناطق الحرجية وأماكن تواجد الأعشاب، للتخفيف من نموها وحراثة جوانب الطرق وتجهيز الآليات من لودرات وصهاريج ضخ المياه، للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى أماكن نشوب الحرائق التي تقع في الغابات.
يشار إلى أن مساحة الغابات تتوزع وبشكل مفصل بواقع 43748 دونما بمنطقة عجلون، وكفرنجة 62490 دونما، وعنجرة 70211 دونما، وعين جنا 41115 دونما، وصخرة 19365 دونما، وعبين عبلين 14172 دونما، وعرجان 18578 دونما، وباعون 7187 دونما، وأوصرة 7550 دونما، والهاشمية 16155 دونما، وراسون 16411 دونما، وحلاوة 11530 دونما، والوهادنة 50803 دونمات، وراجب 44042 دونما، وسامتا وراس منيف 15258 دونما، والشكارة 7806 دونمات، ولستب 2117 دونما، ودير البرك 4192 دونما.
ويقول الناشط مهند الصمادي، إنه ورغم أن الأرقام الرسمية تشير لتراجع الحرائق والتعديات، إلا أن التعديات والحرائق الكبرى المفتعلة، ما تزال تحدث بين الحين والآخر في مناطق مخلفة وتسبب خسائر ضخمة، لا سيما في ظل انتشار الأعشاب الكثيفة الجافة على جوانب الطرق ووسط الغابات وتزايد التنزه.
وأكد الصمادي، أن محدودية عدد طوافي الحراج سيساهم بعدم توفر الرقابة الكافية، إذ لا يعقل أن يتمكن عشرات الطوافين من تغطية مساحة حراج تنتشر في المحافظة وتبلغ أكثر من 142 كلم مربعا من الغابات.
يذكر أن قرار الحكومة بوقف التعينات العام 2020، حرم المحافظة حينها من زيادة أعداد الطوافين، إذ كان تم الإعلان عن إجراء مقابلات وتقديم الأوراق الثبوتية والخبرات لعدد من الشباب في المحافظة لتعيين عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية كطوافين، ولم يتم دعوة أي أحد منهم حتى اللحظة رغم عودة الحكومة عن قرارها وعودة التعيينات.
وتؤكد مصادر في مديرية الزراعة أن الأبراج المتواجدة في مناطق المحافظة لا يوجد بها حراس على مدار الساعة، فهي تعد إحدى المحطات التي يتم زيارتها بين الحين والآخر من قبل الطوافين ومراقبي الأحراج، مشيرة إلى أن توفير حراس دائمين للأبراج الثمانية، يحتاج إلى تعيين 3 حراس لكل برج لعمل المناوبات فيما بينهم.
ويقول المواطن محمد عناب، إنه من الغريب إهمال الأبراج رغم الأهمية الكبيرة لها في حماية الغابات والتقليل من التحطيب والاعتداء الجائر والحرائق المفتعلة، مؤكدا أنها غير مفعلة على الإطلاق منذ فترة طويلة، رغم تزويد بعضها بالطاقة الشمسية ولم تفعل وبقيت خاوية دون موظفين.
يشار إلى أن مجلس محافظة عجلون خصص في عام 2018 ضمن موازنته 550 ألف دينار لصيانة وبناء أبراج للأحراج في مديرية زراعة المحافظة بهدف الحفاظ على الثروة الحرجية ومنع مختلف التعديات الجائرة على الغابات، بحيث تم حينها تخصيص 250 ألف دينار من موازنة المجلس لصيانة أبراج الأحراج من خلال تزويدها بخلايا شمسية و4 كاميرات مراقبة لكل برج وتشييك 16 برجا.
من جهتها، تؤكد مصادر بمديرية الزراعة، أن الأبراج الحرجية التي أنشئت كانت وما تزال محط اهتمام الوزارة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تمكنها من تعيين موظفين لها، فهي تحتاج إلى 24 موظفا على الأقل وقد يكون هذا غير متيسر بالنسبة للوزارة حسب الموازنة.
وأكدت، أنه تم التواصل مع الدفاع المدني لاستخدامها والاستفادة منها كمحطات متقدمة، كما تم طرحها لأي جمعية خيرية أو تعاونية ترغب باستخدامها واستثمارها دون مقابل، مشيرة إلى أنه سيتم صيانة خطوط الكهرباء في الأبراج.
كما أكدت المصادر أن المديرية ستسعى إلى تعيين عمال على مدار السنة، خصوصا أنه يلاحظ أن الأبراج تتعرض لاعتداءات من قبل مجهولين والعبث بها وبخزانات المياه والتسبب بتضررها وخسارة مبالغ أنفقت على إنشائها.
من جهته، أقر مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، بالحاجة الماسة إلى أعداد موظفين لإشغال هذه الأبراج، مؤكدا أن المديرية كانت خاطبت جهات عدة للاستفادة منها وبما يخدم حماية الغابات والبيئة والحفاظ على المنشأة، كما خاطبت الوزارة بحاجة المديرية لأعداد من الموظفين والمراقبين لإعادة الاستفادة من تلك الأبراج الموزعة بمناطق حيوية في المحافظة وذات كثافة حرجية.

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