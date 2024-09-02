سعود بن بندر يقلد المطيري رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/2/2024 11:46:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلَّد نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر، في مكتبه، مدير السجون في المنطقة الشرقية، اللواء عبدالله بن محمد المطيري، رتبته الجديدة (لواء)، وبارك للمطيري هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.
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