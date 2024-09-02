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احتجازات وانقطاعات برملان الدرب والسيول تؤرق الأهالي

9/2/2024 11:39:00 PM

(MENAFN- Al Watan) تواصلت تداعيات الأمطار على محافظة الدرب ومراكزها شمال جازان، واستنفرت بلدية محافظة الدرب أمس لمسح الطريق المؤدي إلى قرية رملان التابعة للمحافظة، بعد أن قطع السيل الطريق المؤدي إلى القرية، وأخرجت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس من جثة مقيم يمني قتلته صاعقة بمساعدة آليات البلدية.
وأوضح هادي الراقدي من أهالي قرية رملان أن السيل كان جارفا وقطع الدخول والخروج من وإلى القرية وإلى صباح أمس، ونحن نعاني، وكثير من المركبات علقت في الوادي ومنها شيولات البلدية، وأضاف أن آليات البلدية تدخلت وقامت بمسح الطريق، واستطاع بعض المركبات عبور الوادي، وسبق أن طالبنا بإنشاء كوبري ينهي هذه المعاناة الدائمة وقت جريان السيول التي احتجزت الأهالي.
وقال محمد بخيت: معاناتنا مع السيول طويلة ودائمة، وهذه ليست الأولى بل مركبات كثيرة جرفتها سيول وادي رملان، وأناس ذهبوا ضحية، وعزل للأهالي، وقطع الطريق، وغيرها من المعاناة. والآن نرى السيل وقد أخفى معالم الطريق المؤدي إلى القرية وغطى الطمي الأسفلت.

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