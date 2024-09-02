احتجازات وانقطاعات برملان الدرب والسيول تؤرق الأهالي

(MENAFN
- Al Watan)
تواصلت تداعيات الأمطار على محافظة الدرب ومراكزها شمال جازان، واستنفرت بلدية محافظة الدرب أمس لمسح الطريق المؤدي إلى قرية رملان التابعة للمحافظة، بعد أن قطع السيل الطريق المؤدي إلى القرية، وأخرجت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس من جثة مقيم يمني قتلته صاعقة بمساعدة آليات البلدية.
وأوضح هادي الراقدي من أهالي قرية رملان أن السيل كان جارفا وقطع الدخول والخروج من وإلى القرية وإلى صباح أمس، ونحن نعاني، وكثير من المركبات علقت في الوادي ومنها شيولات البلدية، وأضاف أن آليات البلدية تدخلت وقامت بمسح الطريق، واستطاع بعض المركبات عبور الوادي، وسبق أن طالبنا بإنشاء كوبري ينهي هذه المعاناة الدائمة وقت جريان السيول التي احتجزت الأهالي.
وقال محمد بخيت: معاناتنا مع السيول طويلة ودائمة، وهذه ليست الأولى بل مركبات كثيرة جرفتها سيول وادي رملان، وأناس ذهبوا ضحية، وعزل للأهالي، وقطع الطريق، وغيرها من المعاناة. والآن نرى السيل وقد أخفى معالم الطريق المؤدي إلى القرية وغطى الطمي الأسفلت.
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