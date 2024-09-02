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525 شركة للتكنولوجيا المالية بالمملكة قبل 2030

9/2/2024 11:39:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية بحلول نهاية العقد، بزيادة كبيرة على 200 شركة تعمل في عام 2023. وسيتم استكمال هذا النمو من خلال خلق 18 ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المالية، بزيادة تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن 5.400 وظيفة مسجلة في عام 2023.
وذكرت تقارير إعلامية استنادا لبيانات منصة MAGNiTT إلى أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً يتمثل في المساهمة بمبلغ 13.3 مليار ريال سعودي بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال قطاع التكنولوجيا المالية، ارتفاعاً من حوالي مليار ريال سعودي في عام 2023. وسيتم تعزيز هذا التأثير الاقتصادي من خلال زيادة مساهمات رأس المال الاستثماري المباشر، بهدف الوصول إلى 12.2 مليار ريال سعودي مقارنة بـ1.4 مليار ريال سعودي في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن النمو في سوق رأس المال الاستثماري في البلاد جاء مدفوعا بتركيز الحكومة على الابتكار والاستثمارات من الصناديق السيادية، وكانت فنتك السعودية، وهي مبادرة شارك في تأسيسها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة الأسواق المالية السعودية في أبريل 2018، قوة محورية في الترويج للمملكة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان إطلاق ((فنتك)) السعودية حافزا للتغيير أدى إلى مبادرات مثل برنامج مسرع التكنولوجيا المالية، ومركز ((فنتك)) السعودية للابتكار وعديد من الأحداث الرئيسية مثل جولة التكنولوجيا المالية والهاكاثون - مما أسهم في زيادة 20 ضعفا في شركات التكنولوجيا المالية في البلاد.
ووفقا لشركة الاستشارات العالمية آرثر دي ليتل، تم استثمار أكثر 4 مليارات ريال سعودي في شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، وشارك أكثر من 100 ألف شخص في الفعاليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي التي نظمتها فينتك السعودية.
وقد جمعت شركة التكنولوجيا المالية السعودية ((راسان)) 224 نحو 841 مليون ريال سعودي من طرحها العام الأولي في تداول السعودية في مايو. تأسست شركة التكنولوجيا المالية في عام 2016، وتدير منصات تأمين عبر الإنترنت مثل تأميني وتريزا.
وبالمثل، جمعت تمارا 1.2 مليار ريال في جولة تمويل الأسهم في ديسمبر 2023، حيث قدرت قيمة المنصة بنحو 3.8 مليارات ريال، وكانت ((تمارا)) التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا المالية التي حصلت على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمات الدفع الآني والدفع لاحقا.
علاوة على ذلك، عززت ((تابي))، وهي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ميزانيتها العمومية من خلال خط ائتمان مدعوم بالأصول يصل إلى 700 مليون دولار من ((جي بي مورغان تشيس)) في ديسمبر الماضي يضم أكثر من 30 ألف علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة.

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