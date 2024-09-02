525 شركة للتكنولوجيا المالية بالمملكة قبل 2030

(MENAFN
- Al Watan)
تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية بحلول نهاية العقد، بزيادة كبيرة على 200 شركة تعمل في عام 2023. وسيتم استكمال هذا النمو من خلال خلق 18 ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المالية، بزيادة تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن 5.400 وظيفة مسجلة في عام 2023.
وذكرت تقارير إعلامية استنادا لبيانات منصة MAGNiTT إلى أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً يتمثل في المساهمة بمبلغ 13.3 مليار ريال سعودي بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال قطاع التكنولوجيا المالية، ارتفاعاً من حوالي مليار ريال سعودي في عام 2023. وسيتم تعزيز هذا التأثير الاقتصادي من خلال زيادة مساهمات رأس المال الاستثماري المباشر، بهدف الوصول إلى 12.2 مليار ريال سعودي مقارنة بـ1.4 مليار ريال سعودي في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن النمو في سوق رأس المال الاستثماري في البلاد جاء مدفوعا بتركيز الحكومة على الابتكار والاستثمارات من الصناديق السيادية، وكانت فنتك السعودية، وهي مبادرة شارك في تأسيسها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة الأسواق المالية السعودية في أبريل 2018، قوة محورية في الترويج للمملكة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان إطلاق ((فنتك)) السعودية حافزا للتغيير أدى إلى مبادرات مثل برنامج مسرع التكنولوجيا المالية، ومركز ((فنتك)) السعودية للابتكار وعديد من الأحداث الرئيسية مثل جولة التكنولوجيا المالية والهاكاثون - مما أسهم في زيادة 20 ضعفا في شركات التكنولوجيا المالية في البلاد.
ووفقا لشركة الاستشارات العالمية آرثر دي ليتل، تم استثمار أكثر 4 مليارات ريال سعودي في شركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، وشارك أكثر من 100 ألف شخص في الفعاليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي التي نظمتها فينتك السعودية.
وقد جمعت شركة التكنولوجيا المالية السعودية ((راسان)) 224 نحو 841 مليون ريال سعودي من طرحها العام الأولي في تداول السعودية في مايو. تأسست شركة التكنولوجيا المالية في عام 2016، وتدير منصات تأمين عبر الإنترنت مثل تأميني وتريزا.
وبالمثل، جمعت تمارا 1.2 مليار ريال في جولة تمويل الأسهم في ديسمبر 2023، حيث قدرت قيمة المنصة بنحو 3.8 مليارات ريال، وكانت ((تمارا)) التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا المالية التي حصلت على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمات الدفع الآني والدفع لاحقا.
علاوة على ذلك، عززت ((تابي))، وهي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ميزانيتها العمومية من خلال خط ائتمان مدعوم بالأصول يصل إلى 700 مليون دولار من ((جي بي مورغان تشيس)) في ديسمبر الماضي يضم أكثر من 30 ألف علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة.
MENAFN02092024000089011017ID1108628608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.