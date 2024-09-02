Tuesday, 03 September 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا عن قصص الفشل

9/2/2024 11:39:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كثرت في الآونة الأخيرة لقاءات ومقابلات في البودكاسات وبقية وسائل التواصل الاجتماعي عن سرعة الثراء وتشجيع الدخول إلى السوق والتجارة، وعرض قصص النجاح والأرقام العالية التي تم الحصول عليها، ما جعل الآخرين مهووسين بالدخول إلى عالم الأعمال. لست ضد هذا الطرح لكن في المقابل لا تعرض أسباب وقصص الفشل لكثير من الشركات والتحديات وتقلبات السوق، التي قد تعصف برواد الأعمال وتحطم أحلامهم التي اتبعوها بسبب متابعة هذه القصص، التي تجعلهم يقدمون دون معرفة تامة، وبالتالي نجد أن الأشخاص الذين يدخلون السوق يقعون في الأخطاء نفسها التي وقع فيها من سبقهم! لأن من يعرض قصص النجاح يصور المسألة بأنها عبارة عن سجادة حمراء مليئة بالأضواء والشهرة والثراء، وما تحتاجه فقط لتصبح كذلك هو أن تكون لديك قناعة وأفكار ومغامرة وسوف تحقق النجاح. وهذا الطرح يعتبر سطحيا وغير واقعي للأشخاص الذين يعرفون السوق جيدًا، ومتمرسون فيه بشكل عميق. ولعلي هنا أطرح بعض الأعراض التي قد تكون في عالم الأسواق والأعمال، ويجب التوعية لها خاصة لرواد الأعمال والذين يملكون روح المغامرة ولكن لا يملكون أي خبرة في معرفة السوق، أو حتى معرفة تقلباتها أو التحديات التي قد تواجههم. فنقول كما قال أبو نواس (حَفِظتَ شَيئًا وَغابَت عَنكَ أَشياءُ)! فمن ضمن الأسباب التي تلازم رواد الأعمال في مشاريعهم ونجاحها، (ضعف التمويل والسيولة) فقد تكون الفكرة رائدة وثرية ولكن لا يوجد احتضان لها أو تمويل، أو صعوبة وصول رائد الأعمال إلى المنصات التي توفر هذه السيولة، أو قد تكون الشروط صعبة جدا لشخص يريد أن يبدأ المشروع، أو قد تكون منصات التمويل مجحفة في حقه.
أيضا وجود الضوابط والقيود التنظيمية قد تكون غير مرنة، ما يحد من قدرة رواد الأعمال على المناورة والتكيف مع السوق. أيضًا من الأسباب، المنافسة الشديدة فبعض القطاعات قد تخرج رواد الأعمال من السوق بسب السيولة الكبيرة لديها، والتحكم في الأسعار، ونسبة هامش الربح، ما يؤثر في رائد الأعمال ودخول السوق، وأن يكون لديه طول النفس للصبر على تقلبات الأسعار. كذلك نجد أن أي رائد أعمال يحتاج إلى كفاءات وخبرات تسهم معه في بناء المنظومة الخاصة به، ولكن مشكلة التوظيف والأجور المرتفعة تعيق ذلك.
هذه بعض أسباب إغلاق كثير من الشركات وفشلها في الدخول للسوق، وقصص يجب الاستفادة منها وعرضها في البرامج الإعلامية والبرامج الحوارية على المنصات، وعرض هذه القصص كنوع من التوعية حتى لا نعيد أنفسنا ونكرر الأخطاء مع رواد الأعمال، ويقعون في مصيدة الوهم التجاري والثراء السريع.
تسليط الضوء على هذه المشاكل والتحديات كفيل بأن يخرج لنا حلولا عملية مبنية على واقع حقيقي لتجنب التعثرات والإخفاقات، وأن تجعل الخبراء يشخصون مثل هذه التحديات ويقدمون الحلول لتحسين القرارات، بحيث تكون أكثر حكمة. والنظر إلى الفشل كفرصة للنمو والتطوير بدلًا من المواقف السلبية حولها، والعمل على تفعيل فرصة تقييم المخاطر كنوع من الإستراتيجيات التي لا بد أن تكون حاضرة في عقلية رواد الأعمال.

MENAFN02092024000089011017ID1108628607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث