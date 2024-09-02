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مراجعات في كتابات العصرانيين

9/2/2024 11:39:00 PM
(MENAFN- Al Watan) استكمالا لحديثنا السابق عن العصرانية ومحاولتها إيجاد نوع من المقاربة ما بين الإسلام والعصر الحديث، وذلك عن طريق إعادة النظر في تعاليم الإسلام وتأويله تأويلا عصريًا، وإخضاعه لنظريات وتصورات ومعطيات الحضارة الغربية، وفي هذا المقال البحثي نرصد بعض كتابات العصرانيين المفضية لهذا التحول، لنقف على نمط تفكيرهم، والخلل الفادح في طريقة طرحهم لأحكام ومسائل وقضايا الدين.
وقد تناول الباحث محمد بسطامي في دراسته (مفهوم تجديد الدين) فكر ومنهج العصرانية وتأويلاتها، ابتداءً من سيد أحمد خان وخلفائه حيث جاء من بعد خان، ممن تتلمذوا على مدرسته الفكرية، كشراغ علي وأمير علي، وخدا بخش الشاعر، وغلام أحمد برويز، وخليفة عبدالحكيم، ومولانا محمد علي.
فمن أظهر مؤلفات شراغ علي (الإصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية المقترحة للإمبراطورية العثمانية والدول الإسلامية الأخرى)، وفي هذا الكتاب تظهر الدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والعصر بالطريقة المفضلة لهذه المدرسة، إذ نقرأ في مقدمة الكتاب (لقد حاولت أن أوضح في هذا الكتاب أن الإسلام الذي علمه محمد - نبي العرب - فيه من المرونة ما يمكنه من تكييف نفسه مع التغييرات السياسية والاجتماعية التي تحدث حوله) ويمضي في القول: (أن القرآن أي تعاليم محمد - ليس حاجزًا عن التقدم الروحي، ولا مانعًا من حرية الفكر بين المسلمين ولا سدًا أمام التجدد في أي ميدان من ميادين الحياة سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو خلقية).
فالوسيلة التي يقترحها علي شراغ لهذا التزاوج بين الإسلام والتقدم، هي ألا نلصق صفة القدسية بما ليس بمقدس. قائلًا: إننا نضخم هالة القدسية حول النبي وحول أقواله وأفعاله مع أنه (مجرد بشر) وصحيح أن تعاليمه في الأمور الدينية واجبة الاتباع (ولكنه حين يتجرأ بالرأي في الأمور الأخرى فهو لا يعدو أن يكون بشرا) وبهذا المفهوم يرى شراغ أن النبي (لم يوحد بين الدين والدولة مطلقًا) وهكذا يفتح شراغ على بهذه المفاهيم الطريق لمن يريد إسلامًا حديثًا وعصريًا.
ومن تلاميذ سيد أحمد خان أمير علي (1849- 1928)، فقد تلقى تعليمه في كلية عليكره التي أسسها سيد أحمد خان، والتي تحولت فيما بعد إلى جامعة، ثم تعلم في إنجلترا، وعرف بتعمقه في الثقافة والآداب الإنجليزية، ومن أشهر كتبه (روح الإسلام) الذي ألفه بالإنجليزية وظهر عام 1922 ولاقى الكتاب خاصة في الغرب رواجًا لا مثيل له. والكتاب في حقيقته تاريخي عرض في الأول منه السيرة النبوية، وفي القسم الثاني عرض التاريخ الفكري والعلمي والسياسي للإسلام، وتاريخ الفرق والمذاهب، ونقرأ في ثنايا ذلك مثل هذه الفقرات التي تدلنا على النزعة العصرانية فيه، يقول أمير علي:
(حطمت آفة الجمود عند فقهاء المسلمين زهرة الدين الصحيح، كما قتلت روح الإخلاص المقدسة فيه. لقد تجاهل مسلمو الوقت الحاضر ((الروح)) فقلبوها حبًا في النصوص الجامدة، إن أصحاب الرسول الأولين في تقديرهم وإعجابهم بمعلمهم الأكبر كانوا يطبعون على قلوبهم أوامره وشريعته وتعليماته التي شرعها).
وفي موضع آخر يقول: (إن ما يبدو على قواعد الإسلام من عنف وصرامة، أو عدم قابلية للتكيف مع الأوضاع الحاضرة في الفكر هي التي تقصيه عن كونه دينًا عالميًا... ولكن شيئًا من التمحيص في قيمة الشرائع والمفاهيم التي جاء بها محمد وبعض الإنصاف في تحري الحقائق لابد أن يجلو الطبيعة المؤقتة لتلك القواعد ويجعلها تبدو منسجمة مع متطلبات الأزمنة الحاضرة).
ولكن أين نضع الخط الفاصل بين التشريعات المؤقتة والخاصة بظروف العرب والتشريعات الدائمة الثابتة؟
لعل الإجابة تبدو في هذه العبارة من كتابه (إن الإسلام يتطلب من معتنقيه اعترافًا بسيطًا بحقيقة أزلية، ومزاولة بعض واجبات خلقية أما في النواحي الأخرى فهو يمنحهم أوسع مجال لتحكيم العقل).
ومن تلاميذ سيد أحمد خان مولانا محمد علي وفي أحد كتبه نجد له بعض الآراء الفقهية التي تبين طريقته في محاولة تعديل الإسلام وفق الروح الغربية.
ويحل مولانا محمد علي زواج المسلم من الهندوسية باعتبار أن لهم ديانة وكتبًا مقدسة اعتمادًا على أن بعض الفقهاء اعتبر أن الصابئة من أهل الكتاب.
ومن تلاميذ سيد خان غلام أحمد برويز.
ومن بين الكتب التي تدخل في سياق العصرانية كتاب المفكر والشاعر محمد إقبال على الذي كان في الأصل ستة محاضرات ألقاها عام 1928 في الجامعات الهندية بطلب من الجمعية الإسلامية في مدراس وجمعت في كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان: Reconstruction of Religious Thoutht in Islam وترجم إلى العربية بعنوان (تجديد الفكر الديني في الإسلام).
ففي بعض فقرات الكتاب يؤيد إقبال صراحة تلك السرعة الكبيرة التي يتجه بها المسلمون روحيًا نحو الغرب، بعد أن ظل التفكير الديني راكدًا خلال القرون الخمسة الأخيرة، ويرى أنه لا غبار على هذا الاتجاه، لأن الثقافة الأوربية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهارًا لبعض الجوانب المهمة في ثقافة الإسلام.
من هذه الآراء تتكشف معالم التجديد الذي يدعو له إقبال، فالتغير والحركة والنمو الذي يصيب العالم الإسلامي من اتجاهه نحو الغرب يقتضي إعادة النظر في التراث وإعادة بناء الشريعة من جديد على ضوء الفكر والتجربة المعاصرة، واستحداث تأويلات جديدة للمبادئ والأصول، وهذه هي معالم العصرانية Modernism فهل كانت تلك حقا هي أفكار إقبال؟
هل كان المفكر محمد إقبال حقًا يدعو إلى هذا النوع من التجديد؟
تصف المفكرة الأمريكية المسلمة مريم جميلة هذه الآراء بأنها من الأخطاء الفكرية التي وجدت طريقها إلى مؤلفات محمد إقبال باللغة الإنجليزية وتقول في كتابها (الإسلام بين النظرية والتطبيق) أن أسوأ ما في الأمر أن العالم الذي يتكلم الإنجليزية وينبغي أن تضاف العربية أيضًا والذي يجهل أشعاره بالأردية والفارسية، يعتقد أن هذا الكتاب يمثل بدقة أفكار العلامة محمد إقبال، وتؤكد مريم جميلة أن إقبال نفسه اعترف في آخر حياته أنها كانت خطأ كبيرًا، وتعرض مقتطفات من شعره تناقض الآراء التي طرحها في الكتاب.
لقد كان محمد إقبال يمر دومًا بمراحل مختلفة للتطور العقلي أثناء حياته، ولم يستطع أن يكون فكرة متكاملة وصحيحة عن الإسلام إلا في السنوات القليلة الأخيرة من حياته، ففي السنوات الأولى من حياته تداخلت أفكار ومؤثرات غربية مع أفكاره الإسلامية.
ففي كتابه (تجديد الفكر الديني في الإسلام) والذي هو في الأصل كتاب فلسفي يحاول من خلاله إعادة بناء الفلسفة الإسلامية بناءً جديدًا أخذًا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة، ويبحث إقبال في هذا الكتاب المعرفة المكتسبة عن طريق التجربة الحسية والمعرفة المكتسبة عن طريق ما يسميه التجربة الدينية الصوفية، ويقارن بين نوعي المعرفة هذين، ويناقش أيضًا حقيقة النفس وحريتها وخلودها والألوهية والنبوة وختم الرسالة ومبدأ التغير والحركة في الكون والمجتمع.
وأقدم مثالاً واحدًا يظهر ما عند إقبال من نظرة عصرانية، يقول عن قصة هبوط آدم عليه السلام [وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم، كما جاء في القرآن، لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب، وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان] ويقول (أما الجنة والنار فهما حالتان لا مكانان، ووصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر نفساني أي لصفة أو حال).
ومن الكتابات التي تدخل في دائرة العصرانية كتاب محمد أسد (منهاج الإسلام في الحكم) و(ترجمة لمعاني القرآن) و(ترجمة لصحيح البخاري) إلى الإنجليزية، والتي تعد نموذجًا للفكر العصراني، فقد أول ما شاء بعيدًا عن تفسيرات السلف، فقصة أهل الكهف يرى أنها ليست سوى أسطورة، ويرى أن أهل الكهف مجموعة من اليهود كانت قد عزلت نفسها في الكهف لدراسة ونقل وكتابة الصحف المقدسة، ويرى أن قصة سليمان عليه السلام التي يحكيها القرآن والمعجزات التي تصاحبها كلها كانت أساطير شائعة عند العرب، وأن التقام الحوت ليونس عليه السلام تعبير رمزي عن الهم والكرب ونعتقد أن محمد أسد رغم إسلامه لم يستطع أن يتخلص من بقاياه المادية فأقبل يؤول ويفسر كل شيء في حدود عالم الحس.
وإن كنا نستثني كتاب (الطريق إلى مكة) الذي هو قصة أدبية رائعة ولا يعد كتابًا فكريًا و(الإسلام على مفترق الطرق) وهو الكتاب الذي لاقى انتشارًا واسعًا لا يعطي الانطباع الذي تعطيه كتبه السابقة.

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