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الصمت عن الصحوة مشاركة في الإرجاف

9/2/2024 11:39:00 PM
(MENAFN- Al Watan) الإرجاف -كما ذكرنا سابقًا- (محاولة زعزعة استقرار المجتمع، وتشويه الثقة بين الشعب وحكامهم، وتزييف الهوية الوطنية، وتعزيز الخوف من المستقبل، وإشاعة التاريخ المزيف). قد يشارك في الإرجاف بعض المثقفين والشرعيين من خلال صمتهم عن نقد الصحوة التي كانوا ينتمون إليها أو قريبين منها. هناك من كانوا داخل الصحوة سابقًا وصُدموا من بشاعة الخطاب الصحوي، ثم خرجوا منه كارهين له. لكن المفارقة أنهم صامتون عن نقد الصحوة وعن كشف ضررها على المجتمع، ولا ينقلون -على الأقل- سوء تجربتهم السابقة مع الصحوة. هذا الصمت -من وجهة نظر وطنية- أعتبره صمتًا لا أخلاقيًا ومشاركة -غير مباشرة- في الإرجاف. هناك واجب أخلاقي تجاه الأرض التي تحمل الإنسان والوطن الذي يحميه، سواء كان مثقفًا أو شرعيًا أو مواطنًا. خصوصًا الشرعي الذي يخبره الدين بضرورة حماية المجتمع والوطن والدفاع عن مصالحه.
عندما كنت أواجه الصحوة ((الفلسفية)) -التي بدأت بعد الربيع العربي- كنت أنقد منظّريها بشدة بعد تلونهم، بدخولهم إلى الحقل الفلسفي من أجل استقطاب الشباب من خلال شعار ((مواجهة الإلحاد)). كان بعض الشرعيين والمثقفين يدافعون عن الصحوة ((الفلسفية))، ويهاجمونني بقسوة، اعتقادًا منهم بأنها سلفية وليست صحوة. الصحوة دائمًا مغلفة برداء السلفية، لذلك كان المدافعون عنها يعتقدون أنهم يدافعون عن السلفية، وعن الإسلام، غير منتبهين لهذه الخدعة المتكررة في كل حقبة. الأهم هنا، أنه عندما تبيّن لهم الأمر بعد عدة سنوات، أجدهم صامتين عن نقد ذلك الخطاب الذي خدعهم باسم الدين وشعار ((مواجهة خطر الإلحاد)).
كنت حينها وحدي -على مواقع التواصل- أنتقد ذلك الخطاب الصحوي/ الفلسفي بعد أن أدركت خطره وذكاء شعاره الجديد في استقطاب الشباب الناشئ المتعطش للفلسفة اللاهوتية. كانت مواجهتهم صعبة، ولكنّني شعرت بمسؤولية وطنية، وواجب أخلاقي يقع على عاتقي كمثقف، وناقد مسؤول عن توعية المجتمع والكتابة من أجلهم. لم أكن أرجو من تلك المهمة أي هدف شخصي، بدليل أنني توقفت عن محاربتهم بمجرد أن وصلت رسالتي، وانتشر الوعي ضدهم، ومُنعت كثير من كتبهم. وقد أكمل غيري المسيرة، ولم أطمع في هذا المسار، حتى لو كان مفيدًا لي جماهيريًا. فإن لدي ما هو أهم في حقل العلم والمعرفة. اكتفيت بالواجب الأخلاقي الذي أحمله لهذا الوطن كمثقف، وكمواطن في المقام الأول، بتنويه المجتمع على الخطاب الصحوي الجديد، لتفادي تكرار الخطأ السابق.
المفارقة الأخرى، أن كثيرًا من السلفيين الذين انخدعوا بهذا الخطاب الصحوي الجديد، لم ينتجوا نقدًا منظمًا ضدها كما كانوا يفعلون في الدفاع عنها، رغم أن نقد الصحوة من داخل السلفية يحمي خطابها من التشويه والاستغلال. هذه الحالة لا أعلم أسبابها بشكل دقيق حتى الآن، وأجدها مفارقة نفسية ((لا واعية)) أكثر من كونها ((واعية)). لذلك، أجد في هذا الصمت مشاركة في الإرجاف، ومساعدة الخطاب الصحوي الجديد على الاستمرار بطريقة غير مباشرة. لأن الخطاب المرجِف يستمر عندما لا يجد نقدًا يكشف خفاياه.
لكني أسألهم في صمتهم: أين الضمير الأخلاقي تجاه الأرض؟ أين الأمانة الأدبية؟ أين الوفاء تجاه الوطن؟ الصحوة ليست خطابًا بريئًا، وعلى المثقف والشرعي مسؤولية نقدها أدبيًا وفلسفيًا، وتوضيح ذلك للمجتمع. هذه المسؤولية الأخلاقية هي الفارق بين المثقف الحقيقي والمزيف. الصحوة لا تحترم أي مجتمع مطمئن، ولا تريد وطنًا مستقرًا. الصحوة لا تعترف بفكرة الوطن من الأساس؛ ولهذا خطابها دائمًا ((إرجاف)) يهز أركان المجتمع بالفوضى والشتات.
الوطن ليس حفنة تراب، الوطن ((أرض)) تحتضن دماء أجدادنا تحت ترابها. مسؤولية الدفاع عنها هو الشرف الذي يجعلنا نعيش بكرامة.

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