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تطبيقات نقل الركاب بين السعودي والأجنبي

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تناقلت الصحف المحلية قبل أيام خبر تأكيد هيئة النقل بأن نشاط تطبيقات نقل الركاب يجب أن يكون مقتصرًا على المواطنين السعوديين، مشددة على أهمية الالتزام بعدم تمكين الأجانب من قيادة السيارات الخاصة في هذا القطاع. في الحقيقة تظل قضية الهوية من أبرز التحديات التي تواجه تطبيقات نقل الركاب إذ يتطلب الأمر أن يكون السائقون سعوديين وفقًا لتوجيهات هيئة النقل، ومع ذلك، فقد أبلغ كثير من المستخدمين عن حالات يتم فيها تعيين سائقين من جنسيات أخرى. هذا الأمر يثير القلق حيال الأمان والمصداقية، لما قد يتركه من أثر في ثقة الركاب بخدمات النقل. السؤال المطروح: لماذا هيئة النقل تكتفي فقط بالتوجيهات المتكررة وذكر الغرامات للمخالفين، هل هي عاجزة عن إيجاد حل حقيقي وفعلي ينهي هذه القضية؟ وهنا أقترح على هيئة النقل هذا الحل لعله يكون حلاً ناجعاً لهذه المشكلة وهو تكنولوجيا ((التحقق البيومتري)) عنصر الأمان الأساسي فيه هو استخدام الخصائص الفريدة من نوعها لكل فرد، مثل بصمات الأصابع أو صورة الوجه أو حتى نمط الصوت. هذه التقنيات تمنع التزوير وتضمن أن السائقين المسجلين في النظام هم الأفراد أنفسهم الذين يقدمون الخدمة. يمكن لتطبيقات نقل الركاب أن تدمج تكنولوجيا التحقق البيومتري بعدة طرق:
1. التسجيل والتحقق الأولي: عند التسجيل في التطبيق، يمكن أن يُطلب من السائقين تقديم بيانات بيومترية مثل صورة وجوههم وبصمات أصابعهم. هذه البيانات تُخزن بشكل آمن وتُستخدم للتحقق من هويتهم في كل مرة يستقبلون فيها طلب نقل.
2. التحقق الفوري قبل الرحلة: قبل بدء الرحلة، يمكن تطبيق نظام يتحقق من هوية السائق من خلال مطالبتهم بمسح بصمة إصبعهم أو تقديم صورة وجههم للتأكيد على عدم تغير هويتهم، بحيث تكتمل إجراءات الرحلة مع ضغط الراكب على زر الموافقة على تطابق الهوية.
3. مراقبة حسابات السائقين: من خلال دمج تقنية التعرف على الوجه في كل مرة يفتح فيها السائق التطبيق، يمكن مداراة أي استخدام غير مصرح به للحسابات. أهم الفوائد التي نجنيها من استخدام التكنولوجيا البيومترية تعزيز ثقة الركاب في استخدام تطبيقات النقل، مما يعكس تحسينًا في سمعة الشركات التي تقدم خدمات موثوقة وآمنة، والامتثال للقوانين بحيث يتم التأكد من أن جميع السائقين معتمدون ومطابقون للمتطلبات القانونية، مما يسهم في تقليل المخالفات والأخطاء. والأهم من ذلك كله أن الاستخدام المستمر لهذه التكنولوجيا يسهم في زيادة الأمان الشخصي للركاب ويقلل من الأخطار المحتملة.
ختاماً هذا الاقتراح في تطبيقات نقل الركاب يمثل خطوة نحو تعزيز الأمان والثقة بين المستخدمين والسائقين. من خلال معالجة الشكاوى التي تُطرح حاليًا، يمكن لهيئة النقل وتطبيقات النقل أن يعملا معًا لضمان أن تظل هذه الخدمات موثوقة وآمنة للجميع. إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لا يقتصر على تحسين التجربة الفردية فحسب، بل يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر أمانًا في خدمات النقل.

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