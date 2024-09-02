22.5 مليونا تكلفة رحيل صداع النصر

(MENAFN
- Al Watan)
تخلص النصر من ظهيره الأيسر، البرازيلي أليكس تيليس، ونجح مسيرو العالمي في الاتفاق مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي، إلا أن التخلص من اللاعب الذي لم يكن على مستوى الطموح لدى النصراويين، ولم يقدم ما يشفع له بالبقاء خلال الموسم الماضي مع فارس نجد ولا حتى خلال 4 مباريات
خاضها الفريق بداية الموسم الحالي ((مباراتان في السوبر السعودي، ومثلها في دوري روشن السعودي للمحترفين))، كلف خزائن العالمي ما يقارب 22.5 مليون ريال، وهو مبلغ ليس بالسهل، إلا أن الرغبة الكبرى في التخلص من اللاعب دفعت النصراويين إلى دفع ذلك المبلغ.
تكلفة كبيرة
بينت مصادر أن صداع التخلص من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، كلف خزينة النصر ما يقارب 22.5 مليون ريال ((5.4 ملايين يورو))، بعدما قرر فسخ عقد تيليس، الذي انضم للعالمي الصيف الماضي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة كلفت العالمي حينها 19 مليون ريال للنادي الإنجليزي ((4.6 ملايين يورو))، إضافة إلى رواتب اللاعب لموسمين والمقدرة بـ45 مليون ريال ((10.8 ملايين يورو))، منها 22.5 مليون ريال ((5.4 ملايين يورو))، رواتب الموسم الماضي، ومثلها للموسم الحالي وهو ما تقاضاه اللاعب للتوقيع على المخالصة المالية مع العالمي حسب ما ذكرته المصادر.
ضعف المردود
جاء توجه النصراويين برحيل اللاعب البرازيلي، نظير عدم قدرته على إثبات جدارته بالاستمرار حتى نهاية عقده آخر الموسم الحالي، حيث تعرض لانتقادات إعلامية وجماهيرية، عجلت برحيله، إضافة إلى التوقيع مع لاعب الفتح سالم النجدي، والذي يعتبر من اللاعبين المحليين الشبان المميزين في مركز الظهير الأيسر، ويتواجد حاليا ضمن قائمة المنتخب السعودي تحت 21 عاما، الذي يقيم معسكرا إعداديا خلال فترة التوقف الحالية في أبها.
- 22.5 مليون ريال دفعها العالمي لتيليس
- اللاعب حصل على رواتبه للموسم الحالي كاملة
- النصر تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي
- عقد اللاعب البرازيلي ينتهي نهاية الموسم الحالي
- تيليس لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في صفوف فارس نجد
- التعاقد مع النجدي ومطالبات الجماهير عجلا برحيل اللاعب
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