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22.5 مليونا تكلفة رحيل صداع النصر

9/2/2024 11:38:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تخلص النصر من ظهيره الأيسر، البرازيلي أليكس تيليس، ونجح مسيرو العالمي في الاتفاق مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي، إلا أن التخلص من اللاعب الذي لم يكن على مستوى الطموح لدى النصراويين، ولم يقدم ما يشفع له بالبقاء خلال الموسم الماضي مع فارس نجد ولا حتى خلال 4 مباريات خاضها الفريق بداية الموسم الحالي ((مباراتان في السوبر السعودي، ومثلها في دوري روشن السعودي للمحترفين))، كلف خزائن العالمي ما يقارب 22.5 مليون ريال، وهو مبلغ ليس بالسهل، إلا أن الرغبة الكبرى في التخلص من اللاعب دفعت النصراويين إلى دفع ذلك المبلغ.
تكلفة كبيرة
بينت مصادر أن صداع التخلص من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، كلف خزينة النصر ما يقارب 22.5 مليون ريال ((5.4 ملايين يورو))، بعدما قرر فسخ عقد تيليس، الذي انضم للعالمي الصيف الماضي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة كلفت العالمي حينها 19 مليون ريال للنادي الإنجليزي ((4.6 ملايين يورو))، إضافة إلى رواتب اللاعب لموسمين والمقدرة بـ45 مليون ريال ((10.8 ملايين يورو))، منها 22.5 مليون ريال ((5.4 ملايين يورو))، رواتب الموسم الماضي، ومثلها للموسم الحالي وهو ما تقاضاه اللاعب للتوقيع على المخالصة المالية مع العالمي حسب ما ذكرته المصادر.
ضعف المردود
جاء توجه النصراويين برحيل اللاعب البرازيلي، نظير عدم قدرته على إثبات جدارته بالاستمرار حتى نهاية عقده آخر الموسم الحالي، حيث تعرض لانتقادات إعلامية وجماهيرية، عجلت برحيله، إضافة إلى التوقيع مع لاعب الفتح سالم النجدي، والذي يعتبر من اللاعبين المحليين الشبان المميزين في مركز الظهير الأيسر، ويتواجد حاليا ضمن قائمة المنتخب السعودي تحت 21 عاما، الذي يقيم معسكرا إعداديا خلال فترة التوقف الحالية في أبها.
- 22.5 مليون ريال دفعها العالمي لتيليس
- اللاعب حصل على رواتبه للموسم الحالي كاملة
- النصر تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي
- عقد اللاعب البرازيلي ينتهي نهاية الموسم الحالي
- تيليس لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في صفوف فارس نجد
- التعاقد مع النجدي ومطالبات الجماهير عجلا برحيل اللاعب

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