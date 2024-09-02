راعي المعروف هل يعيد الليث

(MENAFN
- Al Watan)
يعد الشباب المحطة الرابعة في مسيرة حارس المرمى الدولي السابق عبدالله المعيوف، الذي حط رحله في معقل الليث، لحماية عرينه، بعد أن أنهى علاقته بالاتحاد الذي مثله في الموسم الماضي، فهل يعيد الشباب تألق راعي المعروف، ويتمكن الدولي السابق من إعادة الليث إلى منصات التتويج بخبرته الكبرى.
تألق كبير
كانت بدايات راعي المعروف مع الهلال، لكنه لم يجد فرصته بالشكل الجيد، قبل أن ينتقل للأهلي موسم 2007، الذي أعاد اكتشاف موهبته، واستمر لاعبا لقلعة الكؤوس حتى نهاية موسم 2016، توج الحارس المتألق مع قلعة الكؤوس بـ8 ألقاب متنوعة بين المحلية والإقليمية، وكانت بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2007 باكورة البطولات التي يتوج بها الحارس الشاب حينها، وكان اللقب على حساب المنافس التقليدي الاتحاد، ثم أتبعه بلقب كأس ولي العهد في ذات الموسم على حساب الاتحاد أيضًا.
وفي الموسم التالي توج المعيوف مع الراقي بلقب كأس الخليج للأندية على حساب النصر، ليعود اللاعب للتتويج بالذهب للمرة الرابعة مع قلعة الكؤوس بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الأهلي موسم 2011 وعلى حساب الاتحاد، وكرر المنجز مع ناديه حينها وظفر بلقب نسخة 2012.
وكان سادس الألقاب هو كأس ولي العهد موسم 2015 على حساب الهلال، وفي موسم 2016 ظفر المعيوف مع الراقي بلقبي دوري المحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكانت آخر بطولاته مع ناديه الذي أعاد اكتشافه ومنحه الفرصة مجددًا، واتجه عائدا إلى العشق الأول الهلال، لأسباب شخصية بعد أن رفض التجديد مع الراقي.
الحنين للزعيم
أعاد الحنين عبدالله المعيوف إلى عشقه الأول الهلال بداية من موسم 2017، فمنذ توقيعه مجددا للزعيم وعودته لناديه الأول، سجل ((راعي المعروف)) إنجازات مهمة مع الهلال وقاده للتتويج بـ12 لقبًا خلال 7 مواسم ما بين محلية وقارية، وقاده إلى وصافة كأس العالم للأندية.
وكانت بداية التهام الذهب مع الزعيم مع مطلع أول موسم بعد العودة وتوج المعيوف بلقب الدوري وكأس الملك مع الهلال موسم 2017، ثم حصد الدوري وكأس السوبر مع الزعيم في الموسم التالي 2018، لتأتي في موسم 2019 أغلى البطولات وأثمنها بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وفي موسم 2020 توج الزعيم بطلًا للدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بقيادة راعي المعروف، وفي موسم 2021 نجح المعيوف مع الهلال في التتويج بـ3 ألقاب هي: كأس السوبر السعودي، دوري المحترفين، دوري أبطال آسيا، وفي موسم 2022 حصد مع الهلال لقب دوري المحترفين، ليكون آخر الألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023.
ظروف محبطة
محطة راعي المعروف الثالثة كانت الاتحاد، والذي انتقل له الصيف الماضي ومثله خلال 27 مباراة مستقبلا 44 هدفا، بينما خرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، ولم تسعف الظروف التي عانى منها العميد الموسم الماضي، راعي المعروف في تقديم العطاء الملائم مع النمور، ليرحل إلى الليث، فهل ينجح المعيوف في إعادة الليث إلى منصات التتويج بعد
- 20 لقبًا حققها المعيوف مع ناديين كبيرين
- 8 ألقاب توج بها الحارس الدولي السابق مع الأهلي
- 12 مرة قاد خلالها الزعيم إلى منصات التتويج والذهب
- 6 مرات حصد خلالها كأس خادم الحرمين الشريفين
- 6 ألقاب للدوري ولقبان لكأس ولي العهد ومثلهما للسوبر
- ظروف العميد أخفت توهج المعيوف في التجربة الثالثة.
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