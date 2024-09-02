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راعي المعروف هل يعيد الليث

9/2/2024 11:38:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد الشباب المحطة الرابعة في مسيرة حارس المرمى الدولي السابق عبدالله المعيوف، الذي حط رحله في معقل الليث، لحماية عرينه، بعد أن أنهى علاقته بالاتحاد الذي مثله في الموسم الماضي، فهل يعيد الشباب تألق راعي المعروف، ويتمكن الدولي السابق من إعادة الليث إلى منصات التتويج بخبرته الكبرى.
تألق كبير
كانت بدايات راعي المعروف مع الهلال، لكنه لم يجد فرصته بالشكل الجيد، قبل أن ينتقل للأهلي موسم 2007، الذي أعاد اكتشاف موهبته، واستمر لاعبا لقلعة الكؤوس حتى نهاية موسم 2016، توج الحارس المتألق مع قلعة الكؤوس بـ8 ألقاب متنوعة بين المحلية والإقليمية، وكانت بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2007 باكورة البطولات التي يتوج بها الحارس الشاب حينها، وكان اللقب على حساب المنافس التقليدي الاتحاد، ثم أتبعه بلقب كأس ولي العهد في ذات الموسم على حساب الاتحاد أيضًا.
وفي الموسم التالي توج المعيوف مع الراقي بلقب كأس الخليج للأندية على حساب النصر، ليعود اللاعب للتتويج بالذهب للمرة الرابعة مع قلعة الكؤوس بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الأهلي موسم 2011 وعلى حساب الاتحاد، وكرر المنجز مع ناديه حينها وظفر بلقب نسخة 2012.
وكان سادس الألقاب هو كأس ولي العهد موسم 2015 على حساب الهلال، وفي موسم 2016 ظفر المعيوف مع الراقي بلقبي دوري المحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكانت آخر بطولاته مع ناديه الذي أعاد اكتشافه ومنحه الفرصة مجددًا، واتجه عائدا إلى العشق الأول الهلال، لأسباب شخصية بعد أن رفض التجديد مع الراقي.
الحنين للزعيم
أعاد الحنين عبدالله المعيوف إلى عشقه الأول الهلال بداية من موسم 2017، فمنذ توقيعه مجددا للزعيم وعودته لناديه الأول، سجل ((راعي المعروف)) إنجازات مهمة مع الهلال وقاده للتتويج بـ12 لقبًا خلال 7 مواسم ما بين محلية وقارية، وقاده إلى وصافة كأس العالم للأندية.
وكانت بداية التهام الذهب مع الزعيم مع مطلع أول موسم بعد العودة وتوج المعيوف بلقب الدوري وكأس الملك مع الهلال موسم 2017، ثم حصد الدوري وكأس السوبر مع الزعيم في الموسم التالي 2018، لتأتي في موسم 2019 أغلى البطولات وأثمنها بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وفي موسم 2020 توج الزعيم بطلًا للدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بقيادة راعي المعروف، وفي موسم 2021 نجح المعيوف مع الهلال في التتويج بـ3 ألقاب هي: كأس السوبر السعودي، دوري المحترفين، دوري أبطال آسيا، وفي موسم 2022 حصد مع الهلال لقب دوري المحترفين، ليكون آخر الألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023.
ظروف محبطة
محطة راعي المعروف الثالثة كانت الاتحاد، والذي انتقل له الصيف الماضي ومثله خلال 27 مباراة مستقبلا 44 هدفا، بينما خرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، ولم تسعف الظروف التي عانى منها العميد الموسم الماضي، راعي المعروف في تقديم العطاء الملائم مع النمور، ليرحل إلى الليث، فهل ينجح المعيوف في إعادة الليث إلى منصات التتويج بعد

- 20 لقبًا حققها المعيوف مع ناديين كبيرين
- 8 ألقاب توج بها الحارس الدولي السابق مع الأهلي
- 12 مرة قاد خلالها الزعيم إلى منصات التتويج والذهب
- 6 مرات حصد خلالها كأس خادم الحرمين الشريفين
- 6 ألقاب للدوري ولقبان لكأس ولي العهد ومثلهما للسوبر
- ظروف العميد أخفت توهج المعيوف في التجربة الثالثة.

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