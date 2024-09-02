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غداً بالرياض.. انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر 24 فنتك لتعزيز المنظومة المالية العالمية

9/2/2024 11:38:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غداً النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية 24 فنتك، في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري. ومن المقرّر أن يكون 24 فنتك مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمر.
ويستضيف 24فنتك مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه..
وعد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمراً أساسياً في التحول الحالي للاقتصاد السعودي، وتأتي مشاركة البنك المركزي السعودي "ساما" في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24فنتك"، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالي السعودي، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن قطاع التقنية المالية يعد محركاً أساسياً لتعزيز وتطوير كفاءة المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية، ويتواءم مع الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، لذا فإن استضافة هيئة السوق المالية للمؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "24فنتك" الذي يجمع بين الأطراف الرئيسة لتعزيز الابتكار والتطوير، وخلق فرص تمويل واستثمار متنوعة، تأتي تأكيداً على التزامنا بإنشاء نظام مالي حيوي وشفاف وقوي، يفي بأعلى المعايير الدولية".
بدوره، قال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز البوق، "تأتي استضافة هيئة التأمين لمؤتمر "24فنتك"، إيماناً بأهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التطور والنمو لقطاع التأمين، حيث ستسهل القمة دمج التقنية والابتكار لتعزيز رقمنة التأمين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين وصولها لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء المملكة، بما يسهم في حماية حاملي الوثائق والنمو المستدام للقطاع عبر تمكين التقنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030".
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة تحالف، الأستاذ فيصل الخميسي، دور مؤتمر 24 فنتك في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع التقني المالي مهم، الأمر الذي يدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية اعتمادًا على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية".
وتسلط منصة توجهات التقنية المالية الضوء على أبرز التوجهات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح القطاع المالي، بينما يستضيف منتدى "آفاق المستقبل" جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب، في حين تتيح منصة "الاستثمار في الابتكار" للمؤسسين والمستثمرين تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة.
ويستقطب مؤتمر "24فنتك" أبرز قادة القطاع المالي عالمياً إلى المملكة، حيث يستقبل حكام ومحافظي بنوك مركزية ضمن قائمة المتحدثين، إلى جانب قادة من سلطة النقد في هونج كونج والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والجهات الرئيسية المصرفية والمالية العالمية ورواد التقنية المالية. وتم تصميم المؤتمر لتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين والمؤسسات الأكاديمية ضمن القطاع، فينا يقدّم المؤتمر مساحة خاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم "مركز الابتكار للتقنية المالية"، تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 350 مستثمر. وتتعاون الشركات المختارة مع المستثمرين في أجندة مبتكرة عبر منصة "الاستثمار في الابتكار"، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط الشركات وإرشادات أبرز الخبراء.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر فنتك 24 يأتي كمنصة مؤثرة في التقنية المالية لمناقشة مستقبل القطاع بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين وبتواجد كبرى شركات المجال.

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