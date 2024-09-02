شركة هواتف صينية تطرح منتجاتها المصنوعة محليًا فى الربع الأخير

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” أن شركة صينية كبرى بدأت خطوات تجميع بعض موديلاتها بمصنعها بالسوق المحلي الذي دشنته منذ فترة.

وبحسب مصادر فإنه من المتوقع أن توفر الشركة محليًا أكثر من موديل للهواتف التى ستحمل شعار“صنع في مصر” لأول مرة، خلال الربع الأخير من 2024 وأن نسبة المكون المحلي ستتجاوز 40%.

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وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهوداً لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية“مصر تصنع الإلكترونيات”، والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة، في جذب شركات منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتماداً على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر“سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”.

وقدمت الحكومة، حوافز عديدة لإقناع الشركات بالتصنيع المحلي، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، فى بيان إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليونى وحدة سنويًا.

أوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.