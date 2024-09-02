مبيت .. ((فتح الله)) يدير صفقة شراء مركب تجارى بـ 5 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال رامى فتح الله، مدير وشريك بمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات ، إن المكتب يعمل على تقديم استشارات مالية وقانونية لصفقة شراء مركب تجارى لصالح شركة الغنيم لمواد البناء بقيمة 5 ملايين دولار.

أضاف لـ”البورصة”، أن المركب المرتقب شراؤها من الخارج ستستخدم فى أغراض استيراد وتصدير مواد البناء من وإلى الدول الأفريقية والعربية.

موضوعاتهيئة الدواء: ضخ 109 ملايين عبوة فى السوق أبرزهم للضغط والسكر صندوق النقد: مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا “القابضة للكهرباء” تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية

تابع أن المكتب اقترح على الشركة الحصول على ترخيص مصر لمساعدة الشركة مستقبلا، فى الحصول على تمويلات بغرض تطوير المركب، بالإضافة إلى سهولة الحركة بين الدول المستهدف التعامل معها.

ووافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى، والقانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

أوضح أن المكتب يركز فى عمله على تقديم الاستشارات المحاسبية والقانونية فى مجال التمويلات أيضًا، ويسعى إلى المنافسة على استشارات المشروعات الحكومية التى تسعى للتخارج منها لصالح القطاع الخاص.

قال فى تصريح سابق لـ“البورصة”، أن المكتب يعمل حاليًا على تقديم استشارات مالية لـ55 شركة فى السوق المحلى منها صفقات دمج واستحواذ، باستثمارات تقترب من 4 مليارات جنيه، وتعمل فى مجال الأغذية، والتجارة والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مالية وحوكمة لـ5 شركات بقطاع المقاولات.