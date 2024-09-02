القابضة للكهرباء تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواصفات جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتكون مزودة بوسيلة اتصال على أن تكون ضمن خطة استبدال العدادات التقليدية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها“البورصة” فإن المواصفة تم إرسالها لشركات تصنيع العدادات ليتم تنفيذ المشروع وفق المواصفات الجديدة خلال العام الجارى.
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يأتى ذلك ضمن إطار النظام الموحد للشحن الذى سيبدأ تطبيقه بعد استكمال إجراءات الاعتماد من لجنة الاعتمادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقالت الوثيقة إنه سيتم الانتهاء من تركيب مليون عداد ذكى ممولة من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانى“جايكا” فى يونيو المقبل.
وينفذ تركيب تلك العدادات 3 شركات هى شركة توزيع الإسكندرية، بواقع 300 ألف عداد، وبدأت أعمال التنفيذ فى أبريل الماضى، وشركة توزيع شمال القاهرة، وستشمل مناطق الخانكة والحلمية والمطرية، وتتولى تركيب 490 ألف عداد، وبدأت فى ديسمبر 2023، والشركة الثالثة هى شمال الدلتا، وتتولى تركيب 175 ألف عداد فى دمياط، بداية من يونيو الجارى.
وقالت الوثيقة إنه يجرى طرح مناقصة محدودة لتوريد وتركيب 270 ألف عداد ذكى، لتحسين تحديد الطاقة المشتراة وتسهيل إجراءات التحصيل لكبار المشتركين، فضلاً عن تمكينهم من متابعة استهلاكهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وتنقسم العدادات بالمناقصة إلى عدة فئات، وتشمل 15.9 ألف عداد بمحطات المحولات، و156.4 ألف عداد فى الموزعات والمحولات العامة، و97.8 ألف عداد لكبار المشتركين فى قطاعات الصناعة والزراعة والمرافق العامة ودور العبادة والجهات الحكومية.
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