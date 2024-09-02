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القابضة للكهرباء تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية

9/2/2024 11:38:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواصفات جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتكون مزودة بوسيلة اتصال على أن تكون ضمن خطة استبدال العدادات التقليدية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها“البورصة” فإن المواصفة تم إرسالها لشركات تصنيع العدادات ليتم تنفيذ المشروع وفق المواصفات الجديدة خلال العام الجارى.

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يأتى ذلك ضمن إطار النظام الموحد للشحن الذى سيبدأ تطبيقه بعد استكمال إجراءات الاعتماد من لجنة الاعتمادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقالت الوثيقة إنه سيتم الانتهاء من تركيب مليون عداد ذكى ممولة من قبل هيئة التعاون الدولى اليابانى“جايكا” فى يونيو المقبل.

وينفذ تركيب تلك العدادات 3 شركات هى شركة توزيع الإسكندرية، بواقع 300 ألف عداد، وبدأت أعمال التنفيذ فى أبريل الماضى، وشركة توزيع شمال القاهرة، وستشمل مناطق الخانكة والحلمية والمطرية، وتتولى تركيب 490 ألف عداد، وبدأت فى ديسمبر 2023، والشركة الثالثة هى شمال الدلتا، وتتولى تركيب 175 ألف عداد فى دمياط، بداية من يونيو الجارى.

وقالت الوثيقة إنه يجرى طرح مناقصة محدودة لتوريد وتركيب 270 ألف عداد ذكى، لتحسين تحديد الطاقة المشتراة وتسهيل إجراءات التحصيل لكبار المشتركين، فضلاً عن تمكينهم من متابعة استهلاكهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وتنقسم العدادات بالمناقصة إلى عدة فئات، وتشمل 15.9 ألف عداد بمحطات المحولات، و156.4 ألف عداد فى الموزعات والمحولات العامة، و97.8 ألف عداد لكبار المشتركين فى قطاعات الصناعة والزراعة والمرافق العامة ودور العبادة والجهات الحكومية.

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