صندوق النقد: مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا

MENAFN - Al-Borsa News) كشف صندوق النقد الدولى أن مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحول الهيئة العامة للبترول لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة فى 2025-2026.

وقال الصندوق إن حجم الضمانات الحكومية وصل فى يونيو الماضى إلى 34% من الناتج المحلى، بسبب تغير سعر الصرف وإصدار ضمانات جديدة للهيئة العامة للبترول.

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وأشار إلى أن حجم القروض المضمونة حكوميًا وصل إلى 4.31 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.

أوضح الصندوق أن الهيئة العامة للبترول تستحوذ على نصف الضمانات وأن الحكومة فى مصر واثقة فى خططها الإصلاحية، وخاصة استعادة أسعار الوقود في السوق لمستويات تغطية التكاليف بحلول ديسمبر 2025.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد أعلن خطة لتصحيح أسعار المواد البترولية تستهدف الوصول إلى سعر التكلفة بنهاية العام المقبل، لإعادة توجيه الموارد لدعم الفئات الأضعف.

وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة لبذل جهود إضافية للحد من التحديات التشغيلية، وتحسين التوجه التجاري للشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والحد من الاعتماد على الضمانات الحكومية.

وذكر أن قيمة الضمانات الصادرة للهيئة ارتفعت بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكتوبر الماضى.

وتعمل الحكومة على خفض مستوى المديونية الحكومية وأقرت وضع سقف سنوى للدين العام، وحددت السقف خلال العام المالى الحالى بنحو 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى وضع الدين على مسار تنازلى بعد أن كان 96% من الناتج المحلى فى العام المالى 2022-2023.