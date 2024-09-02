أنتارا هالدار تكتب .. كيف يسهم التمويل الأصغر في تطوير الاقتصاد؟

MENAFN - Al-Borsa News) قبل بضعة أشهر، قال محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورائد التمويل الأصغر والخبير الاقتصادي المتمرد، لمجلة تايم:“الاقتصاد موضوع عقيم”.

لم يكن يدرك آنذاك أنه سيحظى قريبا بفرصة لإثبات مقصده. فبعد الإطاحة برئيسة وزراء بنجلاديش المستبدة الشيخة حسينة في وقت سابق من هذا الشهر، اختير يونس لقيادة حكومة تصريف الأعمال هناك.

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تأسست بنجلاديش في عام 1971 بعد حرب استقلال دموية، ولم يكن من المرجح أن تصبح مرشحة لتتحول إلى مثال للتنمية، نظرا للانفجار السكاني وضعفها الحاد في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ومع ذلك، بحلول تسعينيات القرن العشرين، بات بوسعها أن تُطالِب بمصداقية بهذا اللقب.

عندما كانت بلدان نامية عديدة أخرى تختنق تحت وطأة إجماع واشنطن النيوليبرالي، كانت شخصيات بنجلاديشية مثل يونس (مع بنك جرامين الذي أسسه) وفضل حسن عابد (مؤسس منظمة BRAC غير الربحية لمكافحة الفقر) تستفيد من أداة ثالثة إلى جانب الدولة والسوق: ألا وهي المجتمع المدني.

أثناء عملي كباحث شاب في مجال التنمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت شاهدة بشكل مباشر على الأعمال المبكرة التي نفذتها هذه المنظمات غير الحكومية الرائدة.

فقد سعت إلى إيجاد الحلول ليس على السبورة بل في الميدان، فخلقت بذلك طبق بتري عالمي للإبداع في مجال التنمية.

وكما قال أحد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، كانت بنجلاديش“وول ستريت التنمية”.

لكنه كمثل وول ستريت الحقيقية، انزلق نموذج بنجلاديش إلى متاعب قبل نحو خمسة عشر عاما، عندما عادت حسينة إلى السلطة (شغلت منصب رئيس الوزراء سابقا من عام 1996 إلى عام 2001).

باعتبارها زعيمة رابطة عوامي العلمانية وابنة“الأب المؤسس” لبنجلاديش، مجيب الرحمن، كانت حسينة تُعَد في الأصل رمزا للديمقراطية.

لكن فترة ولايتها اتخذت منعطفا مثيرا للقلق نحو الاستبداد والفساد المستشري، ووصلت الأمور أخيرا أوجها هذا الصيف، عندما حاولت إصدار أمر بشن حملة قمع عنيفة ضد محتجين من الطلاب المسالمين.

كانت الاضطرابات التي شهدها هذا العام ردة فِعل ليس ضد سياسات حسينة القمعية فحسب، بل وأيضا سياساتها الاقتصادية.

لا شك أن النمو السريع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي وتحسن البنية الأساسية منح بنجلاديش سمعة“المعجزة” الاقتصادية.

لكن حسينة فرضت قيودا صارمة على منظمات المجتمع المدني ذاتها التي وضعت بنجلاديش على خريطة التنمية في المقام الأول.

كانت تحتقر يونس بشكل خاص، ووصفته بأنه“مصاص دماء”.

وبعد طرده من منصبه كرئيس لبنك جرامين في عام 2011، لاحقته حكومتها باتهامات قانونية ملفقة.

كانت استراتيجية حسينة الاقتصادية تتلخص في الاستفادة من محاكاة النماذج الواردة في كتب اقتصاديات التنمية التقليدية.

ولتسخير النمو القائم على الصادرات، عملت على توجيه بنجلاديش لتصبح مركز تصنيع منخفض التكلفة للملابس الجاهزة.

وبفضل أجور شديدة الانخفاض وأقل قدر من التنظيم، أصبحت البلاد المؤسسة الاستغلالية لإنتاج الأزياء السريعة للعالم.

كانت إحدى عواقب هذه الاستراتيجية أن فرص العمل المتاحة لخريجي الجامعات كانت قليلة للغاية خارج الوظائف الحكومية، والتي يجري تخصيصها من خلال نظام حصص فاسد وقائم على المحسوبية.

وكان هذا النظام- إلى جانب التضخم المرتفع وغيره من الآثار المتبقية من زمن الجائحة- هو الذي أشعل شرارة الاحتجاجات الصيفية.

والآن بعد أن زَوَّد الشباب الثوري يونس بدرجة غير مسبوقة من النفوذ على الساحتين الوطنية والدولية، تواجه جدارة بنجلاديش في مجال التنمية اختبارا كبيرا.

فهل كان“نموذج بنجلاديش” الذي يركز على المجتمع المدني مجرد انحراف غريب عن الاقتصاد النيوكلاسيكي ووصفاته السياسية، أو أنه يمثل تحديا حقيقيا؟

كما وَثَّقْتُ في مكان آخر، يكمن الاختراق الإبداعي الكبير الذي حققه التمويل الأصغر في توفير القروض من دون الضمانات الاقتصادية أو القانونية (مثل الضمانات والعقود الملزمة) التي يصر الاقتصاد التقليدي على كونها ضرورية.

على النقيض من كل ما قد يتنبأ به المنظور الأكاديمي، فإن مؤسسات التمويل الأصغر في مختلف أنحاء العالم تسجل معدلات سداد تتجاوز 90%.

وفي حين كان يونس معروفا على نطاق واسع بدوره في تقديم أحد أهم التدخلات الإنمائية في العقود القليلة الأخيرة، فقد كنت أشك منذ فترة طويلة في أن البصيرة النفسية التي تكمن في قلب نموذج التمويل الأصغر من الممكن أن تعيد تشكيل تفكيرنا في عموم الأمر.

بدلا من افتراض أن المقترضين (أغلبهم من النساء الفقيرات في القرى البنجلاديشية) هم“فاعلون عقلانيون” يسعون إلى تعظيم المنفعة، وأن السداد من منظورهم غير عقلاني في غياب الإكراه، عَوَّلَت مؤسسات التمويل الأصغر عليهم.

وبدلا من استهداف أفراد، قدمت مؤسسات التمويل الأصغر القروض لمجموعات تتألف من خمس نساء أو نحو ذلك.

ولأن الأفراد يندمجون دائما تقريبا في مجموعات، فإن المنطق وراء هذا النهج واضح.

لكن الديناميكيات بين المجموعات لا تزال غير مدروسة بالقدر الوافي في علوم الاقتصاد (حيث تشكل الأسر والشركات عملاء صنع القرار الرئيسيين ووحدات التحليل الأساسية).

باتباع هذا النهج، تخلق مؤسسات التمويل الأصغر التماسك الاجتماعي داخل المجموعات المتلقية، التي تعقد عموما اجتماعات منتظمة وطقوس سداد عامة، وبالتالي تثير السلوك الاجتماعي الإيجابي من جانب جميع المشاركين.

وكما لاحظت في عمل حيث قارنت بين مؤسسة التمويل الأصغر“إس.كيه.إس” في الهند وسجل بنك“جرامين”، فإن آليات التعزيز الاجتماعي هذه، وليس الحوافز الاقتصادية، هي التي تدعم نجاح هذا النموذج.

تتمثل رؤية قيمة أخرى من عالَم التمويل الأصغر في أهمية تقدير حجم المجموعة المناسبة على الوجه الصحيح، وهو ما يعني في هذه الحالة عموما الإبقاء على المجموعات صغيرة.

وفي حين ساق هذه الحجة منظرون مثل ليوبولد كور وإيرنست فريتز شوماخر في الماضي، يظل خبراء الاقتصاد المنتمون إلى التيار السائد مهووسين باقتصادات الحجم (الأكبر هو الأفضل دائما).

بعد محاكاته في أكثر من مائة دولة، يتميز نموذج التمويل الأصغر في بنجلاديش بأنه احـتُـضِـن في الجنوب العالمي بدلا من استيراده إليه. وهذا المنشأ يجعله مناسبا تماما للسياق الثقافي الذي يعمل فيه.

على سبيل المثال، بما أن المقترضين في الاقتصادات الريفية القائمة على الزراعة يجدون في عموم الأمر صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، فقد أدرك المصرفيون في مجال التمويل الأصغر الحاجة إلى الخروج إلى القرى.

لقد رفض أهل الاقتصاد المنتمون إلى التيار السائد إلى حد كبير الأفكار المستمدة من التمويل الأصغر باعتبارها حكايات شعبية تبعث على الشعور بالسعادة.

لكني في مشروع بحثي جديد، استكشفت بالتعاون مع فريق من العلماء الأهمية العميقة الكامنة في“التفضيلات الاجتماعية” في الترتيبات الاقتصادية.

هل من الممكن أن يتسنى لمؤسسة مصممة لإشراك نظام الأفراد“الغريزي” بدلاً من النظام“التدبري” أن تثير سلوكيات مختلفة منهجيا؟ ماذا لو بدأنا بافتراض وجود وكيل اقتصادي مؤيد للمجتمع، بدلا من وكيل أناني مفتت؟ ماذا لو أعدنا تشكيل شبكاتنا لجعلها أكثر تعاونية؟

ربما نتمكن من تجنب نبوءة الاقتصاد التي تحقق ذاتها حول مأساة الموارد العامة.

إذا توقفنا عن“مزاحمة” خيرنا الباطني، فربما نتمكن من بناء ما يسميه صامويل بولز“الاقتصاد الأخلاقي”.

نتمنى لو يتمكن يونس من المساعدة في توجيه بنجلاديش بعيدا عن كونها ورشة عالمية لاستغلال العمال، والعودة إلى العمل كمختبر عالمي للتنمية البشرية والتقدم الاجتماعي.

في وقت حيث يناقش كثيرون ماذا قد يأتي بعد النيوليبرالية، فإن“مصرفي الفقراء” قادر على المساعدة في تشريب الاقتصاد بالخبرة الحقيقية الواقعية وروح الإبداع الذي يحتاج إليه بشدة.

بقلم: أنتارا هالدار، أستاذة مشاركة للدراسات القانونية التجريبية بجامعة كامبريدج المصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”