المركزي الأوروبي: الظروف مواتية لإطلاق نظام ضمان الودائع المصرفية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي، إن الشروط اللازمة لإطلاق نظام ضمان الودائع المصرفية الأوروبي متوفرة كلها، ولا تستطيع الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن تتجاهلها.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية في الأوروبي الإثنين، قالت“كلوديا بوخ”:“المخاطر انخفضت بشكل كبير، وتم تلبية المتطلبات لنظام ضمان الودائع، وسيكون المضي قدمًا في ذلك أمرًا مهمًا لتحقيق استقرار البنوك”.

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وفي حين دعت“بوخ” بنوك المنطقة لأن تأخذ في الحسبان أوجه عدم اليقين في تخطيطها لرأس المال، طالبت الحكومات بتفعيل نظام ضمان الودائع المصرفية الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن مناقشة المشروع قد طال أمدها لما يقرب من عقد من الزمان.

شهد نظام ضمان الودائع الأوروبي، توترات وانقسامات بسبب الصراع بين إعطاء الأولوية للحد من المخاطر، أو للتعاون المشترك، حيث تخشى الدول المتشددة، بقيادة ألمانيا، أن ينتهي الأمر بأموال دافعي الضرائب إلى إنقاذ بنوك دول أخرى.

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