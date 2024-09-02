المركزي الأوروبي: الظروف مواتية لإطلاق نظام ضمان الودائع المصرفية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت رئيسة مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي، إن الشروط اللازمة لإطلاق نظام ضمان الودائع المصرفية الأوروبي متوفرة كلها، ولا تستطيع الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن تتجاهلها.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي الإثنين، قالت“كلوديا بوخ”:“المخاطر انخفضت بشكل كبير، وتم تلبية المتطلبات لنظام ضمان الودائع، وسيكون المضي قدمًا في ذلك أمرًا مهمًا لتحقيق استقرار البنوك”.
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وفي حين دعت“بوخ” بنوك المنطقة لأن تأخذ في الحسبان أوجه عدم اليقين في تخطيطها لرأس المال، طالبت الحكومات بتفعيل نظام ضمان الودائع المصرفية الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن مناقشة المشروع قد طال أمدها لما يقرب من عقد من الزمان.
شهد نظام ضمان الودائع الأوروبي، توترات وانقسامات بسبب الصراع بين إعطاء الأولوية للحد من المخاطر، أو للتعاون المشترك، حيث تخشى الدول المتشددة، بقيادة ألمانيا، أن ينتهي الأمر بأموال دافعي الضرائب إلى إنقاذ بنوك دول أخرى.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108628581
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