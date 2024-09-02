هيئة الدواء: ضخ 109 ملايين عبوة فى السوق أبرزهم للضغط والسكر

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 109 ملايين عبوة من المستحضرات الدوائية خلال الشهر الماضى.
أوضحت الهيئة، أن المستحضرات التى تم توفيرها لعلاج الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.
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وأضافت الهيئة، أنها تعمل على متابعة سوق الدواء، واستمرار الجهود لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.
تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
FORXIGA FILM C.TABS 10MG , VASCON DROPS 1% 15ML, SUPRAX CAPS 400MG , NEVILOB TABS 5MG 21, FLATIDYL TABS
وعقد أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع وفدا من شركة IQVIA العالمية لمناقشة خطة الشركة المستقبلية لإجراء التجارب السريرية بمصر.
وتضمن الاجتماع بحث الإستراتيجيات الخاصة بتوسيع نطاق التجارب السريرية، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم الفني لإجراء التجارب السريرية في مصر.
وتشجع الهيئة المطورين المحليين والباحثين في هذا المجال على إجراء تجارب الدراسات الإكلينيكية التي تثبت أمان وفاعلية المستحضرات وتحويلها من إطار البحث العلمي والتجريبي إلى مستحضرات منتجة وفق أحدث المعايير الدوائية العالمية، وحتى وصولها للمريض.
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