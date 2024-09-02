هيئة الدواء: ضخ 109 ملايين عبوة فى السوق أبرزهم للضغط والسكر

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 109 ملايين عبوة من المستحضرات الدوائية خلال الشهر الماضى.

أوضحت الهيئة، أن المستحضرات التى تم توفيرها لعلاج الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

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وأضافت الهيئة، أنها تعمل على متابعة سوق الدواء، واستمرار الجهود لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

FORXIGA FILM C.TABS 10MG , VASCON DROPS 1% 15ML, SUPRAX CAPS 400MG , NEVILOB TABS 5MG 21, FLATIDYL TABS

وعقد أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع وفدا من شركة IQVIA العالمية لمناقشة خطة الشركة المستقبلية لإجراء التجارب السريرية بمصر.

وتضمن الاجتماع بحث الإستراتيجيات الخاصة بتوسيع نطاق التجارب السريرية، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم الفني لإجراء التجارب السريرية في مصر.

وتشجع الهيئة المطورين المحليين والباحثين في هذا المجال على إجراء تجارب الدراسات الإكلينيكية التي تثبت أمان وفاعلية المستحضرات وتحويلها من إطار البحث العلمي والتجريبي إلى مستحضرات منتجة وفق أحدث المعايير الدوائية العالمية، وحتى وصولها للمريض.