صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.5 مليون طن خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن صادرات مصر الزراعية شهدت تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت من نحو 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، اليوم الأحد، أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر.

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وأوضح أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم، حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى نحو 165 دولة.

وأكد متحدث الزراعة، تنوع صادرات مصر الزراعية، إلى جانب جودة المنتجات والثقة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها، مضيفا:“صادرات الموالح تجاوزت 2 مليون طن في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، كما اقتربت صادرات البطاطس من مليون طن”.

وأوضح أن هذا التطور يشمل المنتجات الطازجة، بينما تزداد الأرقام بشكل أكبر عند تضمين المنتجات المصنّعة.