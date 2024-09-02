صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.5 مليون طن خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن صادرات مصر الزراعية شهدت تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت من نحو 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليًا.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، اليوم الأحد، أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر.
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وأوضح أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم، حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى نحو 165 دولة.
وأكد متحدث الزراعة، تنوع صادرات مصر الزراعية، إلى جانب جودة المنتجات والثقة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها، مضيفا:“صادرات الموالح تجاوزت 2 مليون طن في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، كما اقتربت صادرات البطاطس من مليون طن”.
وأوضح أن هذا التطور يشمل المنتجات الطازجة، بينما تزداد الأرقام بشكل أكبر عند تضمين المنتجات المصنّعة.
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