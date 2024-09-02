Tuesday, 03 September 2024 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.5 مليون طن خلال 2024

9/2/2024 11:34:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن صادرات مصر الزراعية شهدت تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت من نحو 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، اليوم الأحد، أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر.

موضوعات متعلقة صندوق النقد: مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا “القابضة للكهرباء” تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية ((فتح الله وشركاه للاستشارات)) يدير صفقة شراء مركب تجارى بـ 5 ملايين دولار

وأوضح أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم، حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى نحو 165 دولة.

وأكد متحدث الزراعة، تنوع صادرات مصر الزراعية، إلى جانب جودة المنتجات والثقة الدولية الكبيرة التي تتمتع بها، مضيفا:“صادرات الموالح تجاوزت 2 مليون طن في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، كما اقتربت صادرات البطاطس من مليون طن”.

وأوضح أن هذا التطور يشمل المنتجات الطازجة، بينما تزداد الأرقام بشكل أكبر عند تضمين المنتجات المصنّعة.

MENAFN02092024000202011048ID1108628579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث