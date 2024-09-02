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التموين: الدمغة الجديدة تمكن المواطن من مراجعة جودة مشغولاته الذهبية

9/2/2024 11:34:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الدمغة الجديدة للمصوغات الذهبية تعزز الثقة في الذهب المصري سواء بالسوق المحلي أو في التصدير، وتساهم في مكافحة التلاعب.

وأضاف فرج – في مداخلة هاتفية لبرنامح صباح الورد، اليوم الأحد:“أي شخص يشتبه في جودة مشغولاته الذهبية يمكنه مراجعتها في أقرب فرع للدمغة والموازين”، مؤكدا أن المواطنين يحق لهم التأكد من جودة منتجاتهم، وإذا تم العثور على أي مخالفات، فإنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة.

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وأوضح أن الدمغة التقليدية، التي كانت تستخدم لسنوات، تسببت في مشكلات عدة وأصبحت بحاجة إلى تحديث لذلك، قائلا:“هذه التعديلات ستسهم في ضبط الأسواق وتقليل حالات الغش”.

وتابع:“المصريين يظلون من أكثر الناس إقبالاً على شراء الذهب، حيث يفضلون شراء الشبكة الذهب لأنها تعتبر أقل تكلفة من الألماس”، مشيرا إلى أن تطوير نظام الدمغة الجديد للذهب يهدف إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في السوق.

المصدر:

MENAFN02092024000202011048ID1108628578

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