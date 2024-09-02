التموين: الدمغة الجديدة تمكن المواطن من مراجعة جودة مشغولاته الذهبية

MENAFN - Al-Borsa News) قال ناجي فرج مستشار التموين لصناعة الذهب، إنللمصوغات الذهبية تعزز الثقة في الذهب المصري سواء بالسوق المحلي أو في التصدير، وتساهم في مكافحة التلاعب.

وأضاف فرج – في مداخلة هاتفية لبرنامح صباح الورد، اليوم الأحد:“أي شخص يشتبه في جودة مشغولاته الذهبية يمكنه مراجعتها في أقرب فرع للدمغة والموازين”، مؤكدا أن المواطنين يحق لهم التأكد من جودة منتجاتهم، وإذا تم العثور على أي مخالفات، فإنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة.

موضوعاتصندوق النقد: مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا “القابضة للكهرباء” تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية ((فتح الله وشركاه للاستشارات)) يدير صفقة شراء مركب تجارى بـ 5 ملايين دولار

وأوضح أن الدمغة التقليدية، التي كانت تستخدم لسنوات، تسببت في مشكلات عدة وأصبحت بحاجة إلى تحديث لذلك، قائلا:“هذه التعديلات ستسهم في ضبط الأسواق وتقليل حالات الغش”.

وتابع:“المصريين يظلون من أكثر الناس إقبالاً على شراء الذهب، حيث يفضلون شراء الشبكة الذهب لأنها تعتبر أقل تكلفة من الألماس”، مشيرا إلى أن تطوير نظام الدمغة الجديد للذهب يهدف إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في السوق.

المصدر: