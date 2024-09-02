التموين: الدمغة الجديدة تمكن المواطن من مراجعة جودة مشغولاته الذهبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال ناجي فرج مستشار وزير
التموين لصناعة الذهب، إن الدمغة الجديدة
للمصوغات الذهبية تعزز الثقة في الذهب المصري سواء بالسوق المحلي أو في التصدير، وتساهم في مكافحة التلاعب.
وأضاف فرج – في مداخلة هاتفية لبرنامح صباح الورد، اليوم الأحد:“أي شخص يشتبه في جودة مشغولاته الذهبية يمكنه مراجعتها في أقرب فرع للدمغة والموازين”، مؤكدا أن المواطنين يحق لهم التأكد من جودة منتجاتهم، وإذا تم العثور على أي مخالفات، فإنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة.
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وأوضح أن الدمغة التقليدية، التي كانت تستخدم لسنوات، تسببت في مشكلات عدة وأصبحت بحاجة إلى تحديث لذلك، قائلا:“هذه التعديلات ستسهم في ضبط الأسواق وتقليل حالات الغش”.
وتابع:“المصريين يظلون من أكثر الناس إقبالاً على شراء الذهب، حيث يفضلون شراء الشبكة الذهب لأنها تعتبر أقل تكلفة من الألماس”، مشيرا إلى أن تطوير نظام الدمغة الجديد للذهب يهدف إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في السوق.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108628578
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