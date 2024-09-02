زرعى تستهدف القيام بجولة تمويلية لجمع 500 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وليد نصر، المؤسس والمدير التنفيذى لمنصة“زرعى”، إن المنصة تستهدف الحصول على تمويلات بقيمة نصف مليون دولار، خلال جولة تمويلية تعتزم القيام بها نهاية العام الحالى، بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من المنصة، تحتوى على تحسينات شاملة، حيث يوجد اهتمام عدد من المستثمرين من بينهم سعوديون.
وأضاف نصر، أن التمويلات المستهدفة ستوجه إلى تكملة بناء المنتج وتطويره، وفتح أسواق جديدة، والتوسع والانتشار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد المنطقة واعدة وذات فرص النمو الأعلى بالنسبة لهم، وذلك لكبر حجم القطاع الزراعى بها.
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وأوضح نصر، أن المنصة تقدم خدمة التأمين على المحاصيل الزراعية بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، مقابل التغيرات المناخية كالفيضان والجفاف والموجات الحارة والجراد، مشيراً إلى أنه مع التوجه الحالى محليا وعالميا إلى نموذج الزراعة التعاقدية وخدمات تمويل المحاصيل، والتى تقدر بنسبة 15% من الزراعة فى مصر، وتعد غير مؤمنة حالياََ، وبالتالى تمثل فرصة مهمة بالنسبة لهم.
وتساهم منصة“زرعى” فى خدمة التأمين على المحاصيل لحماية المزارعين من الخسائر المالية والإنتاجية، حيث يتم ذلك باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ومراقبة المحاصيل الزراعية عن بعد، ما يمكن شركات التأمين على المحاصيل من تحليل حالة المحاصيل والأراضى الزراعية بدقة أكبر قبل الخسائر وبعدها.
وأوضح نصر، أن أبرز ملامح التطوير للنسخة الجديدة هى الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعى التوليدى اعتماداً على قاعدة بيانات ضخمة يجرى إعدادها، وخدمة تصوير القمر الصناعى عالية الدقة والتى تُحَدّث يومياً وهى تعد خدمة متطورة حيث تصل بكفاءة المراقبة إلى نسبة دقة تبلغ 95% وهى محط اهتمام الشركات الكبيرة.
وأضاف أن الشركة تستهدف جميع الشرائح العاملة بالقطاع الزراعى بما فيها من صغار المزارعين وشركات استصلاح الأراضى وشركات التصدير، ولديهم مشروعات حالية مع بعض شركات الاستصلاح.
وتقدم الشركة خدماتها بشكل مجانى حاليًا للمزارعين الذين يمتلكون أقل من 10 أفدنة، لكى يتعرفوا على التطبيق ويستفيدوا من خدماته.
وقال نصر إن الشركة لديها شركاء فى 14 دولة من بينها السعودية وليبيريا والسودان والمغرب والأردن، ولديها مستخدمون من عدة دول من بينها أمريكا وكندا وبنجلاديش، وهو ما دفعها لتطوير النسخة الجديدة المقرر إطلاقها نهاية العام، حيث تستهدف الشركة التى تخطى عدد مشتركيها ألفى مشترك، الوصول لنقطة التعادل خلال 18 شهرًا، موضحا أن قطاع التكنولوجيا الزراعية“Agri-Tech” يعد قطاعًا ناشئًا فى مراحله الأولى فى مصر، حيث سيطرت عليه البرامج الدولية فى السنوات السابقة.
وأضاف أن المنصة التى أطلقت قبل ثلاث سنوات حصلت على تمويل سابق“ما قبل الإنشاء pre seed” من شركة فلات 6 لابس فى عام 2022، ملمحًا إلى ضعف التمويل فى قطاع الشركات الناشئة خلال العام الأخير.
وتعد“زرعى” منصة رقمية مصرية للزراعة الذكية تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى تقديم خدمات للمزارعين والشركات الزراعية للمساعدة فى النهوض بالانتاج الزراعى والتغلب على العقبات التى تواجه المزارعين وخاصة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة فى مصر والدول العربية .
ويساعد تطبيق“زرعى” فى حل بعض المشكلات الزراعية من خلال مراقبة المحاصيل، ومنها مراقبة مستوى المياه النباتية، وصحة المحاصيل القائم على الأقمار الصناعية، ومكافحة الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية فى الزراعة، والاستشعار عن بعد والمؤشرات المتطلبة، وتحليل التربة وتحديد العناصر.
وتهدف“زرعى” إلى مساعدة المؤسسات التى تجد صعوبة فى إدارة حقولها من خلال توفير نظام إيكولوجى تطبيقى مقدم بأحدث البيانات لمساعدتهم على الوصول إلى أفضل مستوى من حيث الجودة والإنتاجية، واستمرار سير الأعمال الزراعية بالحقول بشكل متقدم.
بقلم:
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