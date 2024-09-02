زرعى تستهدف القيام بجولة تمويلية لجمع 500 ألف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد نصر، المؤسس والمدير التنفيذى لمنصة“زرعى”، إن المنصة تستهدف الحصول على تمويلات بقيمة نصف مليون دولار، خلال جولة تمويلية تعتزم القيام بها نهاية العام الحالى، بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من المنصة، تحتوى على تحسينات شاملة، حيث يوجد اهتمام عدد من المستثمرين من بينهم سعوديون.

وأضاف نصر، أن التمويلات المستهدفة ستوجه إلى تكملة بناء المنتج وتطويره، وفتح أسواق جديدة، والتوسع والانتشار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد المنطقة واعدة وذات فرص النمو الأعلى بالنسبة لهم، وذلك لكبر حجم القطاع الزراعى بها.

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وأوضح نصر، أن المنصة تقدم خدمة التأمين على المحاصيل الزراعية بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، مقابل التغيرات المناخية كالفيضان والجفاف والموجات الحارة والجراد، مشيراً إلى أنه مع التوجه الحالى محليا وعالميا إلى نموذج الزراعة التعاقدية وخدمات تمويل المحاصيل، والتى تقدر بنسبة 15% من الزراعة فى مصر، وتعد غير مؤمنة حالياََ، وبالتالى تمثل فرصة مهمة بالنسبة لهم.

وتساهم منصة“زرعى” فى خدمة التأمين على المحاصيل لحماية المزارعين من الخسائر المالية والإنتاجية، حيث يتم ذلك باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ومراقبة المحاصيل الزراعية عن بعد، ما يمكن شركات التأمين على المحاصيل من تحليل حالة المحاصيل والأراضى الزراعية بدقة أكبر قبل الخسائر وبعدها.

وأوضح نصر، أن أبرز ملامح التطوير للنسخة الجديدة هى الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعى التوليدى اعتماداً على قاعدة بيانات ضخمة يجرى إعدادها، وخدمة تصوير القمر الصناعى عالية الدقة والتى تُحَدّث يومياً وهى تعد خدمة متطورة حيث تصل بكفاءة المراقبة إلى نسبة دقة تبلغ 95% وهى محط اهتمام الشركات الكبيرة.

وأضاف أن الشركة تستهدف جميع الشرائح العاملة بالقطاع الزراعى بما فيها من صغار المزارعين وشركات استصلاح الأراضى وشركات التصدير، ولديهم مشروعات حالية مع بعض شركات الاستصلاح.

وتقدم الشركة خدماتها بشكل مجانى حاليًا للمزارعين الذين يمتلكون أقل من 10 أفدنة، لكى يتعرفوا على التطبيق ويستفيدوا من خدماته.

وقال نصر إن الشركة لديها شركاء فى 14 دولة من بينها السعودية وليبيريا والسودان والمغرب والأردن، ولديها مستخدمون من عدة دول من بينها أمريكا وكندا وبنجلاديش، وهو ما دفعها لتطوير النسخة الجديدة المقرر إطلاقها نهاية العام، حيث تستهدف الشركة التى تخطى عدد مشتركيها ألفى مشترك، الوصول لنقطة التعادل خلال 18 شهرًا، موضحا أن قطاع التكنولوجيا الزراعية“Agri-Tech” يعد قطاعًا ناشئًا فى مراحله الأولى فى مصر، حيث سيطرت عليه البرامج الدولية فى السنوات السابقة.

وأضاف أن المنصة التى أطلقت قبل ثلاث سنوات حصلت على تمويل سابق“ما قبل الإنشاء pre seed” من شركة فلات 6 لابس فى عام 2022، ملمحًا إلى ضعف التمويل فى قطاع الشركات الناشئة خلال العام الأخير.

وتعد“زرعى” منصة رقمية مصرية للزراعة الذكية تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى تقديم خدمات للمزارعين والشركات الزراعية للمساعدة فى النهوض بالانتاج الزراعى والتغلب على العقبات التى تواجه المزارعين وخاصة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة فى مصر والدول العربية .

ويساعد تطبيق“زرعى” فى حل بعض المشكلات الزراعية من خلال مراقبة المحاصيل، ومنها مراقبة مستوى المياه النباتية، وصحة المحاصيل القائم على الأقمار الصناعية، ومكافحة الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية فى الزراعة، والاستشعار عن بعد والمؤشرات المتطلبة، وتحليل التربة وتحديد العناصر.

وتهدف“زرعى” إلى مساعدة المؤسسات التى تجد صعوبة فى إدارة حقولها من خلال توفير نظام إيكولوجى تطبيقى مقدم بأحدث البيانات لمساعدتهم على الوصول إلى أفضل مستوى من حيث الجودة والإنتاجية، واستمرار سير الأعمال الزراعية بالحقول بشكل متقدم.

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