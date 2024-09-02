طلعت مصطفى تتوقع مضاعفة الموارد الدولارية إلى 856 مليون دولار في 2028

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقعت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة”، مضاعفة مواردها الدولارية لتصل إلى 856 مليون دولار في عام 2028 بدعم من صفقة
الفنادق التاريخية، يأتي على أساس توقعات السوق والأداء المستقبلي لقطاع الفنادق، بعد توسعها في قطاع الفنادق من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة“ليجاسي للضيافة” وضخ استثمارات في عمليات التجديد والإحلال لتلك الفنادق.
جاء ذلك ردًا على الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية والخاصة بتوقيع مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمضاعفة مواردها الدولارية خلال الفترة القادمة لتصل إلى 856 مليون دولار أمريكي في عام 2028.
موضوعات متعلقة
“التشخيص المتكاملة” تغلق فروعها فى السودان“مؤقتًا” “إيليت” مستشارًا ماليًا لعملية استحواذ“القاهرة للإسكان” على شقيقتها “نجيب ساويرس” يعرض قصرًا للبيع فى الساحل الشمالى بـ12.5 مليون دولار
وتوسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في قطاع الفنادق وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى من خلال الاستحواذ على سبعة أصول تاريخية بارزة في مصر، وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية توفر إيرادات مستقرة متوقعة، ولذا نمت إيرادات القطاع الفندقي وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى بشكل كبير بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقررت البورصة إعادة التداول على السهم بعد قرار البورصة بإيقاف التعامل على أسهم طلعت مصطفى اعتبارًا من جلسة تداول اليوم وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن ماتم نشره تحت عنوان“طلعت مصطفى تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقي”.
قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم“مجموعة طلعت مصطفى القابضة” اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الإثنين.
وجاء الإيقاف فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ اليوم بشأن ما تم نشره تحت عنوان“طلعت مصطفى تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقى”، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة – واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط – عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء فى الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح فى هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة.
وخلال شهر يوليو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وفدًا من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من بينهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشركات المصرية والسعودية – لما تملكه من خبرات فى مجال التطوير العقارى وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية – إلى الاستثمار فى مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سواء على المستوى التشغيلى وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أى ما يعادل حوالى 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، أو على المستوى المالى محققة إيرادات بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%.
وبلغ مجمل الربح المجمع 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 94%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب حوالى 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 308%.
MENAFN02092024000202011048ID1108628527