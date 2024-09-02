طلعت مصطفى تتوقع مضاعفة الموارد الدولارية إلى 856 مليون دولار في 2028

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت مجموعة“طلعت مصطفى القابضة”، مضاعفة مواردها الدولارية لتصل إلى 856 مليون دولار في عام 2028 بدعم من الفنادق التاريخية، يأتي على أساس توقعات السوق والأداء المستقبلي لقطاع الفنادق، بعد توسعها في قطاع الفنادق من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة“ليجاسي للضيافة” وضخ استثمارات في عمليات التجديد والإحلال لتلك الفنادق.

جاء ذلك ردًا على الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية والخاصة بتوقيع مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمضاعفة مواردها الدولارية خلال الفترة القادمة لتصل إلى 856 مليون دولار أمريكي في عام 2028.

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وتوسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في قطاع الفنادق وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى من خلال الاستحواذ على سبعة أصول تاريخية بارزة في مصر، وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية توفر إيرادات مستقرة متوقعة، ولذا نمت إيرادات القطاع الفندقي وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى بشكل كبير بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقررت البورصة إعادة التداول على السهم بعد قرار البورصة بإيقاف التعامل على أسهم طلعت مصطفى اعتبارًا من جلسة تداول اليوم وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن ماتم نشره تحت عنوان“طلعت مصطفى تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقي”.

قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم“مجموعة طلعت مصطفى القابضة” اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الإثنين.

وجاء الإيقاف فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ اليوم بشأن ما تم نشره تحت عنوان“طلعت مصطفى تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقى”، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة – واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط – عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء فى الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح فى هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة.

وخلال شهر يوليو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وفدًا من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من بينهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشركات المصرية والسعودية – لما تملكه من خبرات فى مجال التطوير العقارى وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية – إلى الاستثمار فى مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سواء على المستوى التشغيلى وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أى ما يعادل حوالى 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، أو على المستوى المالى محققة إيرادات بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%.

وبلغ مجمل الربح المجمع 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 94%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب حوالى 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 308%.



