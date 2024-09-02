ماس للتطوير تطرح مشروعًا فى القاهرة الجديدة باستثمارات 22 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة ماس للتطوير العمرانى مشروع متعدد الاستخدامات فى مدينة القاهرة الجديدة ، بتكلفة استثمارية تتجاوز 22 مليار جنيه، وعلى مساحة 30.6 ألف متر مربع.

قال المهندس عاطف مناى، رئيس مجلس إدارة شركة ماس للتطوير العمرانى، إن المشروع يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

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وأشار إلى امتلاك الشركة سابقة أعمال بمجالات متنوعة ما بين تطوير الأعمال التجارية والمولات والمجمعات السكنية بشرق القاهرة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، بجانب مشروعات سكنية وتجارية فى غرب القاهرة باستثمارات 15 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تمتلك 3 مصانع بمنطقة أبو رواش متخصصة فى تصنيع مواد البناء الحديثة باستثمارات 500 مليون جنيه.

وكشف عن امتلاك الشركة محفظة أراضٍ متنوعة ما بين الأغراض السكنية والتجارية بالعديد من الأماكن مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة.

وقال شريف الغزالى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع الجديد بالتجمع الخامس مُكون من 4 أدوار، ويتضمن العديد من الوحدات الإدارية والطبية.

وأضاف أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة خلال الفترة القادمة، سواء فى شرق أو غرب القاهرة لتنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات.