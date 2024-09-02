ماس للتطوير تطرح مشروعًا فى القاهرة الجديدة باستثمارات 22 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة ماس للتطوير العمرانى مشروع متعدد الاستخدامات فى مدينة القاهرة الجديدة ، بتكلفة استثمارية تتجاوز 22 مليار جنيه، وعلى مساحة 30.6 ألف متر مربع.
قال المهندس عاطف مناى، رئيس مجلس إدارة شركة ماس للتطوير العمرانى، إن المشروع يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
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وأشار إلى امتلاك الشركة سابقة أعمال بمجالات متنوعة ما بين تطوير الأعمال التجارية والمولات والمجمعات السكنية بشرق القاهرة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه، بجانب مشروعات سكنية وتجارية فى غرب القاهرة باستثمارات 15 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تمتلك 3 مصانع بمنطقة أبو رواش متخصصة فى تصنيع مواد البناء الحديثة باستثمارات 500 مليون جنيه.
وكشف عن امتلاك الشركة محفظة أراضٍ متنوعة ما بين الأغراض السكنية والتجارية بالعديد من الأماكن مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة.
وقال شريف الغزالى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع الجديد بالتجمع الخامس مُكون من 4 أدوار، ويتضمن العديد من الوحدات الإدارية والطبية.
وأضاف أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة خلال الفترة القادمة، سواء فى شرق أو غرب القاهرة لتنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات.
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