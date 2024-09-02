سوديك تطرح مشروع أوجامى فى الساحل الشمالى بإجمالى 1900 وحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن إطلاق مشروع أوجامى فى الساحل الشمالى، والذى يضم فندقاً ووحدات سكنية تحمل علامة“نوبو” حصرياً فى المنطقة.
وقالت شركة سوديك، فى بيان: يستمد اسم مشروع أوجامى من جزيرة“أوجامى” اليابانية ويستوحى تصميمه من غروب الشمس الذى تشتهر به الجزيرة.
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ويتمتع مشروع أوجامى بإطلالة على 11 كم من الشواطئ المطلة على البحيرات الصناعية التى سيتم إقامتها فى المشروع.
ويقع مشروع أوجامى فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى ويمتد على مساحة تزيد على 440 فدانًا، كما يضم واجهة شاطئية رملية تمتد على مسافة 800 متر.
ومن المقرر استكمال مشروع أوجامى بالكامل بحلول عام 2029، وسيضم حوالى 1900 وحدة سكنية، كما يُتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى عام 2028.
وفى إطار الشراكة التى تجمع سوديك ونوبو، سيضم مشروع أوجامى فندق ومطعم ووحدات سكنية تحمل علامة نوبو العالمية، وتم وضع المخطط الرئيسى للمشروع من قبل مجموعة DLR العالمية.
وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“لقد أصبح الساحل الشمالى خلال وقت قياسى وجهة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، تشتهر بشواطئها وبنيتها التحتية المتطورة لتصبح منطقة جاذبة لأرقى المشروعات العقارية وأهم المستثمرين والمطورين العقاريين”.
وتابع عامر:“إننا متحمسون لتقديم تجارب حصرية وغير مسبوقة فى هذا المشروع، بالتعاون مع نوبو للضيافة ومجموعة DLR”.
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