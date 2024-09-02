سوديك تطرح مشروع أوجامى فى الساحل الشمالى بإجمالى 1900 وحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن إطلاق مشروع أوجامى فى الساحل الشمالى، والذى يضم فندقاً ووحدات سكنية تحمل علامة“نوبو” حصرياً فى المنطقة.

وقالت شركة سوديك، فى بيان: يستمد اسم مشروع أوجامى من جزيرة“أوجامى” اليابانية ويستوحى تصميمه من غروب الشمس الذى تشتهر به الجزيرة.

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ويتمتع مشروع أوجامى بإطلالة على 11 كم من الشواطئ المطلة على البحيرات الصناعية التى سيتم إقامتها فى المشروع.

ويقع مشروع أوجامى فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى ويمتد على مساحة تزيد على 440 فدانًا، كما يضم واجهة شاطئية رملية تمتد على مسافة 800 متر.

ومن المقرر استكمال مشروع أوجامى بالكامل بحلول عام 2029، وسيضم حوالى 1900 وحدة سكنية، كما يُتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى عام 2028.

وفى إطار الشراكة التى تجمع سوديك ونوبو، سيضم مشروع أوجامى فندق ومطعم ووحدات سكنية تحمل علامة نوبو العالمية، وتم وضع المخطط الرئيسى للمشروع من قبل مجموعة DLR العالمية.

وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك:“لقد أصبح الساحل الشمالى خلال وقت قياسى وجهة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، تشتهر بشواطئها وبنيتها التحتية المتطورة لتصبح منطقة جاذبة لأرقى المشروعات العقارية وأهم المستثمرين والمطورين العقاريين”.

وتابع عامر:“إننا متحمسون لتقديم تجارب حصرية وغير مسبوقة فى هذا المشروع، بالتعاون مع نوبو للضيافة ومجموعة DLR”.