اين اصبح ملف لائحة الأجور الطبية؟

MENAFN - Khaberni) خبرني -في تموز (يوليو) الماضي، أوقف الصحة العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، على نحو مفاجئ، بينما اعتبر بأن اللائحة التي أقرت لم تكن هي نفسها التي جرى التوافق عليها، إذ أحدث تعطيل العمل بها بعد أن انتظرها أطباء القطاع الخاص منذ أكثر من 16 عاما، توترات وأزمة لدى أطباء القطاع، إلى أن سارت الأمور رويدا رويدا نحو مفاوضات، تفضي برأب الصدع حول الإشكاليات في اللائحة.

وبرغم مرور نحو شهرين من وقف العمل باللائحة، إلا أنه لغاية اليوم، لم يطرأ جديد عليها، في ظل وجود عزوف بين أطباء عاملين في القطاع الخاص على متابعة المرضى المؤمنين.

وفي هذا السياق، قال نائب نقيب الأطباء د. صدام الشناق، إن اللائحة لم تُعدّل منذ العام 2008، معتبرا بأن هناك إجحافا كبيرا بحق الطبيب والمواطن.

وأوضح الشناق، أن أغلب الإجراءات الطبية المستحدثة، لا يوجد لها أي تسعيرة، كما أن اللائحة من اختصاص نقابة الأطباء؛ الجهة الوحيدة المكلفة وفق القانون بإصدارها وفق كتاب المستشار القانوني لرئاسة الوزراء حينها، أي بعد حدوث الإشكاليات السابقة بشأنها وسحبها وزير الصحة لها.

وأضاف أنه بعد وقف وزير الصحة العمل باللائحة، بدأت مفاوضات مباشرة بين النقابة والوزارة برعاية رئاسة الوزراء، للخروج من هذه الإشكاليات، مؤكدا أنه نتج عن المفاوضات تكليف أمين عام الوزارة ونائب النقيب بإجراء مفاوضات لإصدار اللائحة التوافقية.

ولفت إلى الاستعانة بخبرات شركات التأمين الصحي والأطباء والجمعيات العلمية ورؤساء الاختصاص، وقال "نعتقد في النقابة برغم حقنا في إصدار اللائحة منفردة، بضرورة موافقة الوزارة عليها، بحيث سيكون للموافقة أثر إيجابي بالغ على المواطنين وشركات التأمين ودافعي الفاتورة العلاجية".

وأشار الشناق إلى أن النقابة، بادرت بالاتصال مع جمعياتها الطبية وعددها 38 للخروج بلائحة معدلة ترضي جميع الأطراف، مبينا أنه جرى تقسيم التسعيرة لـ3 أقسام، عبر إجراءات لائحة العام 2008 القديمة وعددها 1492، كما طبق الاتفاق كاملا عليها، وهي زيادة التضخم 20 % لكل عام "وراجعنا الإجراءات كاملة وتأكدنا من مطابقتها للاتفاق".

وتحدّث الشناق عن القسم الآخر من التسعيرة، وهو الأحكام العامة التي هي تقريباً أول 10 صفحات من التسعيرة، وتعنى بالكشفيات والإشراف وأجور العمليات والتقارير الطبية، وغيرها من الأحكام التي يجب الالتزام بها من الأطباء أن تحكم عملهم.

وأكد أن الإشكالية كانت في الإجراءات الجديدة، التي وصل عددها لـ3170، بسبب التطوّر في الاختصاصات الطبية، موضحا "أنه جرى تقسيم الإجراءات، لأن هناك تخصصات جديدة أصلا، لم تكن موجودة سابقا، مثل العلاج الطبيعي والطب النووي والنفسي، وغيرها من التخصصات".

وشدد على أنه في الأسبوع الحالي، سيجري عرض اللائحة الجديدة المعدلة على وزير الصحة، خصوصا وأن الوزارة مسؤولة عن الأمن الصحي، وتستطيع تقييم اللائحة وإنصافها للطبيب والمواطن. وقال الشناق "نعتقد بأنه يجب السير باللائحة في الإجراءات القانونية، وأن تنشرها الحكومة في الجريدة الرسمية".

من جانبه، قال أمين الصندوق التعاوني في النقابة د. محمد حسن الطراونة، إن نظام الصندوق التعاوني منبثق من قانون النقابة، بحيث يهدف إلى تنظيم العملية التعاقدية بين الطبيب والجهات المتعاقدة، ومراقبة الخدمة للمواطنين، وتنظيم العمل في القطاع الخاص، وحلّ النزاعات التي قد تحصل بين الأطباء وشركات التأمين.

ولفت الطراونة إلى أن تعطيل العمل باللائحة، يعطّل العمل بالصندوق، خصوصا وأن الأردن أمام رؤية ملكية للتحديث الاقتصادي، وأتمتة القطاع الصحي، مضيفا بأن "تعطيلها يعطل كل هذه التفصيلات".

وأكد أن الصندوق يدعو لأن تكون هناك بيئة استثمارية طبية جاذبة، وأن يكون هناك قانون مساءلة طبية حقيقي، ومنظومة وطنية للأمن الصحي ورقابة وتنظيم على القطاع، مشددا على أن تعطيل اللائحة يعطّل ذلك، مبينا أنه لا داعي لـ"التسويف، ولا لكل هذه المماطلات والمفاوضات".

وقال إن الصندوق يسعى لأن يكون هناك تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص بوجود هذه المنظومة الوطنية للتأمين، عبر أتمتة القطاع الصحي والربط بين القطاعات الطبية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وجلب استثمارات تساعد بأن تكون رافدا اقتصاديا للأردن، وهذا ما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة.

وطالب الطراونة، وزير الصحة، بأن يضطلع بدوره ويُفرج عن اللائحة التي عليها خلاف منذ عام 2021، موضحا "بأن اللائحة بشكلها المعدل والذي طلب تعديلها عدة مرات، هي لدى الوزارة التي يتوجب عليها اتخاذ صفة الاستعجال وإقرارها بأسرع وقت، فهناك ضرر كبير على القطاع الصحي يحمّله المواطن والطبيب".

وبين الطراونة أنه لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق لائحة 2008 مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مرفوض جملة وتفصيلا".

ولم يتم الرد من قبل وزارة الصحة على لائحة الأجور، بحسب الغد.