«منتدى الشارقة للاستثمار» يستضيف خبراء لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي

يستضيف ((منتدى الشارقة للاستثمار)) 2024 في دورته السابعة، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، عدداً من الخبراء ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. ويتوقع حضور أكثر من 80 متحدثاً ومشاركاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، في سلسلة من الفعاليات تشمل خطابات ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل.

ويستضيف المنتدى كلاً من "كريس دو"، رائد مهمة المليار وصانع استراتيجيات نجاح رواد الأعمال، و"جرانت كاردون"، رجل الاقتصاد والمفكر العالمي ومؤسس استراتيجية بناء مشروع تجاري بمليون دولار في 90 يوماً، و"فوسي ثيمبكوايو"، رائد الاستثمارات المسؤولة والمؤثرة، وصاحب رؤية إنشاء آلاف الشركات والمشاريع المستدامة حول العالم بحلول 2030، بالإضافة إلى أمان غوبتا، رائد الأعمال المعروف في مجال الصوتيات والإلكترونيات.

ويناقش الخبراء تحت عناوين ((الهويات الذكية: الذكاء الاصطناعي في العلامات التجارية للشركات.. والاستفادة من التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي لتحقيق نمو هائل للأعمال)) وكيفية تأسيس الأعمال وتحقيق النجاح والتميز في مجالات رغباتهم وشغفهم الشخصي بعيداً عن إملاءات السوق وضروراته وكيفية دمج التقنيات الحديثة في بنية الشركات والمؤسسات وفي صياغة واستراتيجيات التخطيط والإدارة لتحقيق قفزات نوعية في تحقيق الأرباح وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وتناقش الدورة السابعة من ((منتدى الشارقة للاستثمار)) هذا العام مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر استعراض أبرز ملامح وعوامل التحوّل نحو اقتصادات المستقبل التي تتسم بالتكامل العميق في العمليات الصناعية والزراعية والتجارية وفي منظومات تكنولوجيا التعليم وما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه من حلول لتحديات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.