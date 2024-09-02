700 مليون درهم حصيلة إجمالية لمبيعات «عروض صيف الشارقة 2024»

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أول من أمس بختام فعاليات ((عروض صيف الشارقة 2024))، التي حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة في المنطقة، واستمرت على مدار 63 يوماً تحت شعار ((استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات))، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، واستقطبت آلاف الزوار والمتسوقين، وحققت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت أكثر من 700 مليون درهم.

وخلال حفل أقيم بصحارى سنتر الشارقة بمشاركة واسعة للجمهور، جرى السحب الكبير على سيارة فاخرة وفاز بها علي صلاح مهدي من جمهورية العراق، فضلاً عن مجموعة هدايا قدمت للمتسوقين، لتستكمل بها العروض جوائزها التي بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم وزعت على أكثر من 200 فائز، وشملت سبائك ذهب وقسائم مشتريات وباقات عروض فندقية.

وشهدت النسخة الـ21 مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وقدمت تخفيضات كبرى على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتحت مظلتها قدمت حملة ((العودة للمدارس)) تخفيضات وصلت إلى 80% على اللوازم المدرسية والتعليمية، وحظيت باهتمام وإقبال أولياء الأمور.